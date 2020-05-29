"BABALIĞINA, KOCALIĞINA HER GÜN DAHA DA VURULUYORUM"

Pelin Akil, Altan ile çekildiği fotoğraflarının altına şu notu düştü:

Karakterine, olgunluğuna, merhametine, deliliğine, komikliğine, babalığına, kocalığına, fiziğine, kalbine, yüzüne, ruhuna her gün daha da vurulduğum canım sevgilim, doğum günün kutlu olsun. İyi ki "Evet" dediğim güne... Seni çok ve sonsuza dek...