21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
2016 yılında evlenen Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin ikiz bebekleri Alin ve Lina, 1. yaşlarına bastı.
ALİN VE LİNA 1 YAŞINDA
Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle kendilerini önlem amaçlı karantinaya alan ikili, evde kızlarına bir kutlama organize etti.
O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Akil, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"EVİMİZ BUGÜN BÖYLEYDİ"
Bizim evimiz bugün böyleydi. Sabahın erken saatlerinden itibaren evde tatlı bir telaş. İyi ki doğdunuz kızlarım, canlarım.
İyi ki bu heyecanları yaşatıyorsunuz bize. Alin’im de bize doğum günü sürprizi yapıp, yürümeye başladı. Bizi sürekli duygulandırıyorsunuz.
Lina'm yaptığım pastaya hunharca daldı. Bize bu mutlulukları yaşattığınız için çok teşekkür ederiz meleklerim, daha mutlu olamazdık. İyi ki doğdunuz, sağlıklı eğlenceli dolu dolu yıllarımız olsun. Sizi çok seviyoruz.
Anıl Altan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu ifadeleri kullandı:
"BİZİ SEÇTİĞİNİZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ"
Canım kızlarım, 1 senedir hatta ilk haberinizi aldığımız saniyeden itibaren hayatımızı güzelleştirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Bizi seçtiğiniz için çok şanslıyız. Annenize de ayrıca teşekkür ederim sizin huzurunuzda. Ona anneliğin yakışacağını çok iyi biliyordum ama bu süreçte tekrar aşık oldum.
Hakimiyetine, sevgisine, anneliğine... Hayat boyu fiziksel olarak uzak kalacağımız zamanlar elbet olabilir ama birbirimize olan sevgimiz, bağımız, inancımız en uzak bu fotoğraftaki kadar olsun.. İyi ki doğdunuz canım kızlarım.
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