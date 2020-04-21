"EVİMİZ BUGÜN BÖYLEYDİ"

Bizim evimiz bugün böyleydi. Sabahın erken saatlerinden itibaren evde tatlı bir telaş. İyi ki doğdunuz kızlarım, canlarım.

İyi ki bu heyecanları yaşatıyorsunuz bize. Alin’im de bize doğum günü sürprizi yapıp, yürümeye başladı. Bizi sürekli duygulandırıyorsunuz.

Lina'm yaptığım pastaya hunharca daldı. Bize bu mutlulukları yaşattığınız için çok teşekkür ederiz meleklerim, daha mutlu olamazdık. İyi ki doğdunuz, sağlıklı eğlenceli dolu dolu yıllarımız olsun. Sizi çok seviyoruz.