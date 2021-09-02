"ŞU 8 SENEYE NELER SIĞDIRDIK"

Ünlü oyuncu ise eşi ile yer aldığı kareye, "Şu 8 seneye neler sığdırdık güzel sevgilim... Bu akşam bunların belini kıralım mı? Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum, iyi ki..." ifadelerini not düştü. Bir hayli neşeli oldukları görülen çift, birbirlerini öpücüklere boğmayı da ihmal etmedi. Akil ile Altan'ın gönderileri takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.