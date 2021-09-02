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Pelin Akil'den Anıl Altan'a: 8 seneye neler sığdırdık - Magazin haberleri

Pelin Akil'den Anıl Altan'a: 8 seneye neler sığdırdık!

Birlikteliklerinde 8, evliliklerinde ise 5. yılı geride bırakan Anıl Altan-Pelin Akil çifti, yıl dönümlerini sosyal medyadan kutladı. Altan, "Kızlarımızla hayallerimize doğru adım adım beraber nice mutlu yıllara..." derken, Akil ise eşine, "Şu 8 seneye neler sığdırdık... Seni çok seviyorum" sözleriyle seslendi

02.09.2021 - 09:49 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019'da ikiz bebekleri Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı. 8 senedir mutlu birliktelikleri süren çift, evliliklerinin 5. yılını kutladı.

  • "KIZLARIMIZLA HAYALLERİMİZE DOĞRU ADIM ADIM"

    Eşi Pelin Akil ile romantik bir yemeğe çıkan Altan, kutlamadan fotoğrafı, "5. senemiz kutlu olsun canım karım. Kızlarımızla hayallerimize doğru adım adım beraber nice mutlu yıllara... Seni çok seviyorum..." sözleriyle Instagram'dan paylaştı.

  • "ŞU 8 SENEYE NELER SIĞDIRDIK"

    Ünlü oyuncu ise eşi ile yer aldığı kareye, "Şu 8 seneye neler sığdırdık güzel sevgilim... Bu akşam bunların belini kıralım mı? Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum, iyi ki..." ifadelerini not düştü. Bir hayli neşeli oldukları görülen çift, birbirlerini öpücüklere boğmayı da ihmal etmedi. Akil ile Altan'ın gönderileri takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

  • Ünlüler dünyasındaki bazı isimler, gazetecilerin yakalayamayacağı görüntüleri kendileri yayınlıyor. Kimi evlerinden, kimileri de gittikleri tatillerden romantik karelerini takipçileriyle paylaşıyor. İşte o fotoğraflardan bazıları...

  • NESLİŞAH ALKOÇLAR - ENGİN ALTAN DÜZYATAN

    2014 yılında dünyaevine giren Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan, evliliklerinde 7 yılı geride bıraktı. Emir Aras ve Alara adında iki çocukları olan çift, yıldönümlerini sosyal medyadan kutladı.

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