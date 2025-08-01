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        Haberler Objektife Takılanlar Pelin Akil, Anıl Altan, Uraz Kaygılaroğlu ve Burcu Biricik'in çocuklarla tatili - Magazin haberleri

        Pelin Akil, Anıl Altan, Uraz Kaygılaroğlu ve Burcu Biricik'in çocuklarla tatili

        Pelin Akil ile Anıl Altan, ayrılıklarına rağmen ikiz kızları için Marmaris'te bir araya geldi. Aynı mekânda Melis İşiten ve Burcu Biricik de çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 08:22 Güncelleme: 01.08.2025 - 08:35
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        Çocuklarla tatil
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        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; kısa bir süre önce yollarını ayırdıklarını açıklayan oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan, çocukları için bir araya geldi.

        Pelin Akil - Anıl Altan, ikiz kızları Alin ve Lina ile birlikte keyifli zaman geçirirken Marmaris Bozburun'da objektiflere yansıdı.

        Gün boyunca kızlarıyla eğlenen Pelin Akil ile Anıl Altan, ayrılıklarına rağmen sık sık bir araya gelerek ilişkilerini dostane şekilde sürdürüyor.

        Aynı mekânda, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi Melis İşiten de vardı.

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        Melis İşiten, kızıyla birlikte tahta sörf yaparak denizin tadını çıkardı.

        Burcu Biricik ise gün boyu kızı Luna ile oynadı.

        Tanem Sivar ise misafirleriyle yakından ilgilenerek keyifli anlara eşlik etti.

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        #Burcu Biricik
        #pelin akil
        #Uraz Kaygılaroğlu
        #Anıl Altan

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