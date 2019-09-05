Türkçemizde bulunan Farça kökenli kelimelerden biri olan pejmürde sözcüğünün doğru yazımı ve anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Pejmürde nasıl yazılır? Pejmürde ne demek? İşte detaylar...

PEJMÜRDE Mİ, PEŞMÜRDE Mİ? HANGİSİ DOĞRU?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, pejmürde şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "peşmürde, pejmüdre" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "pejmürde"dir.

PEJMÜRDE NE DEMEK?

Türk Dili Kurumu sözlüğüne göre; kelime çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır.

Pejmürde sözcüğü; "eski püskü, yırtık, dağınık, perişan" anlamlarına gelmektedir.