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        Haberler Bilgi Ekonomi Pegasus yurt dışına 11 eurodan başlayan fiyatlarla kampanya başlattı! Pegasus ucuz bilet kampanyası ne zaman bitiyor, hangi ülkeler var?

        Pegasus yurt dışına 11 eurodan başlayan fiyatlarla kampanya başlattı! Pegasus bilet kampanyası detayları

        Pegasus yurt dışı bilet kampanyası başlattı. İki gün sürecek kampanyada Priştine, Bükreş, Saraybosna, Berlin, Düsseldorf, Zürih gibi birçok yurt dışı uçuşu planlanıyor. Kampanyadan bilet alan yolcular 17 Şubat 2025 - 30 Haziran 2025 tarihlerinde seyahat edecek. İşte, Pegasus yurt dışı bilet kampanyası hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 13:21 Güncelleme: 29.01.2025 - 13:21
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        • 1

          Pegasus, yurt dışı uçuşlarında başlattığı kampanyasında biletleri 11 eurodan başlayan fiyatlarsa satışa çıkardı. İki gün sürmesi planlanan kampanya 200 bin koltukla sınırlandırıldı. Kampanyada Light Paket alan yolcular için özel olarak ek kabin bagajı hakkı 9 euro olarak uygulanırken 12 kiloluk uçak altı bagajı hakkı da 9 euro olacak. İşte, Pegasus yurt dışı bilet kampanyası detayları...

        • 2

          PEGASUS 11 EURODAN BAŞLAYAN FİYATLARLA BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI

          Pegasus, seçili tek yön yurt dışı uçuşlarında 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlar sunuyor. 200 bin koltuğun ayrıldığı kampanyada biletler Pegasus internet sitesi veya mobil uygulamadan alınabilir.

        • 3

          PEGASUS BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

          29 Ocak tarihinde başlayan kampanya iki gün sürecek ve 30 Ocak saat 23.59'da sonlanacak.

        • 4

          UÇUŞ TARİHİ NEDİR?

          29-30 Ocak'ta bilet alan yolcular 17 Şubat ile 30 Haziran arasında seyahatlerini gerçekleştirecek.

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