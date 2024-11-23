Pegasus deneyimsiz kabin memuru alıyor! Pegasus kabin memuru alım şartları nedir?
Pegasus Hava Yolları, tecrübeli-tecrübesiz kabin memuru alımlarına devam ediyor. Boy kilo, mezuniyet durumu, yabancı dil bilme, ikamet gibi birçok kriteri yerine getirmesi gereken adaylar, iş arama platformları üzerinden halen açık olan ilana başvuru yapabilir. İşte, Pegasus kabin memuru alımına dair tüm detaylar...
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Pegasus kabin memuru alımlarına devam ediyor. Tecrübesiz ve tam zamanlı adayların alınacağı iş ilanında adayların boy, kilo, mezuniyet ve yabancı dil gibi farklı şartları yerine getirmesi gerekiyor. İşte, Pegasus tecrübesiz kabin memuru alım şartları...
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PEGASUS TECRÜBESİZ KABİN MEMURU ALIYOR
Pegasus Hava Yolları, tecrübesiz kabin memuru alıyor. Tam zamanlı olarak verilen iş ilanına başvurular, kariyer platformları üzerinden yapılıyor.
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PEGASUS KABİN MEMURU ALIM ŞARTLARI
- T.C. Vatandaşı
- 01.01.1989 ve sonrası doğumlu
- Minimum ön lisans mezunu
- İyi derecede İngilizce bilen
- Kadın adaylarda 160 - 180 cm; Erkek adaylarda 170 - 190 cm boy aralığında olan
- Yurt içi ve yurt dışı uzun süreli konaklamalı görevlerde engeli bulunmayan
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- Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmayan
- Uçuşa elverişliliğini engelleyecek herhangi bir fiziksel veya mental sağlık problemi olmayan
- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az bir yıl tecilli olan
İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden/edebilecek olan.
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KABİN MEMURU GÖREVLERİ NEDİR?
- Şirket standartlarına ve hedeflerine uygun olarak yolcuların karşılanması, yerleşmesine yardımcı olunması, uçuş boyunca hizmet standartlarının uygulanması,
- Hizmet kalitesi, yolcu memnuniyeti/konforu ve sadakatini sağlamak adına, uçuş görev ve sorumlulukları çerçevesinde hizmet sunulması,
- Acil durum sistemleri dâhil olmak üzere uçağın uçuşa elverişliliğini etkileyen veya emniyetli operasyonu etkileyebileceği kanaatinde olduğu her türlü hatayı, arızayı, işlev bozukluğunu Sorumlu Kaptan Pilot’a rapor edilmesi,
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- Sertifikalandırıldığı uçak tipinin/tiplerinin teknik ve acil durum ekipman kullanım bilgisine sahip olarak tanımlanmış kurallar doğrultusunda normal, anormal ve acil durum gerekliliklerinin yerine getirilmesi,
- Kabin Memuru El Kitabı’na uygun yerde ve uçuşta yolcu ile ilgili emniyet tedbirlerinin alınması.
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