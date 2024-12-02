Pegasus'tan yılbaşına özel kampanya: Bilet fiyatları 899 TL'den başlıyor
Pegasus yılbaşına özel indirimli bilet kampanyası başlattı. Yurt dışı uçuş seferleri 49 eurodan, yurt içinde ise 899 TL'den başlayan fiyatlarla satılmaya devam ediyor, İşte. Pegasus yurt içi v yurt dışı bilet kampanyası...
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Pegasus yılbaşına özel yurt içi ve yurt dışında geçerli olacak indirim kampanyası başlattı. Yurt dışı uçuş seferlerinde biletler 49 eurodan, yurt içi seferlerde ise 899 TL'den satışa çıktı. İşte, Pegasus yılbaşı kampanyası detayları...
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PEGASUS YILBAŞI KAMPANYASI SEYAHAT TARİHİ
Kampanya 15 Aralık 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.
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PEGASUS YILBAŞINA ÖZEL İNDİRİMLİ YURT İÇİ UÇUŞ SEFERLERİ
Pegasus kampanya dahilinde; Antalya, Dalaman, İzmir, Bodrum, Kayseri, Tiflis'e indirimli bilet satıyor.
PEGASUS YILBAŞINA ÖZEL İNDİRİMLİ YURT DIŞI UÇUŞ SEFERLERİ
Pegasus kampanya dahilinde; Düsseldorf, Viyana, Berlin, Batum, Atina, Roma, Köln, Budapeşte, Amsterdam, Belgrad, Paris, Prag, Brüksel, Edinburgh, Bakü, Dubai, St. Petersburg'e uçuş seferleri düzenliyor.
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