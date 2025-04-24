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        Haberler Gündem Güncel Pegasus'tan tavan fiyat açıklaması | Son dakika haberleri

        Pegasus'tan tavan fiyat açıklaması

        İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Pegasus Havayolları, yurt içi uçuşlarda bilet tavan fiyatlarını 30 Nisan'a kadar 2 bin 850 TL olarak belirlediklerini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 22:21 Güncelleme: 24.04.2025 - 22:22
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        Pegasus'tan tavan fiyat açıklaması
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        Pegasus'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul’da gerçekleşen deprem nedeniyle Cuma gününe kadar olan tüm İstanbul kalkışlı ve varışlı yurt içi seferlerimizde tavan bilet fiyatımızı 1750 TL, 30 Nisan’a kadar olan seferlerimizde ise tavan bilet fiyatımızı 2850 TL olarak sabitledik. Seyahat planlarında değişiklik olan misafirlerimiz için bilet işlemlerinde ilave haklar sunuyoruz. 25 Mart 2025 Cuma gününe sonuna kadar İstanbul varışlı ve kalkışlı tüm yurt içi seferlerimizde bileti olan misafirlerimizin, ücretsiz açığa alma işlemleri yapılabilir veya bir hafta içinde ücretsiz değişiklik yapabilir" ifadelerine yer verildi.

        AJet'ten bilet tavan fiyatı güncellemesi
        AJet'ten bilet tavan fiyatı güncellemesi

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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