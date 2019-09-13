Pegasus, Kırgızistan'daki iştiraki Air Manas'taki yüzde 49 payının tamamının Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren AviaTradeCorp. LP'ye satışı için anlaştı.

Pegasus tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre yalnız iç hat tarifeli yolcu taşımacılığında faaliyet gösteren Air Manas

Air'de satılan payların toplam tutarı 98.918 euro oldu. Açıklamaya göre işlemin şirket faaliyetlerine ve faaliyet

sonuçlarına herhangi önemli bir etkisinin bulunması beklenmiyor.