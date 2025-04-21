Pegasus 23 Nisan kampanyası: 2-12 yaş arası çocuklara tüm uçuşlarda geçerli hediye bilet
Pegasus, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir kampanya başlattı. Buna göre; bilet alan BolBol üyelerine 1 çocuk bileti hediye edilecek. Kampanya yurt içi, yurt dışı ve Kıbrıs biletlerinde geçerli olacak. Peki, Pegasus 23 Nisan kampanyası geçerlilik süresi nedir? İşte, detaylar..
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Pegasus, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında tüm uçuşlarda geçerli olacak şekilde alınan tüm biletlerde çocuklar için hediye bilet veriyor. 2-12 yaş arası çocuklarda geçerli olan kampanya 23 Nisan günü sonlanıyor. İşte, Pegasus 23 Nisan kampanyası detayları...
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PEGASUS'TA 23 NİSAN KAMPANYASI
Pegasus, 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında alınan her bilete karşılık 2-12 yaş arası çocuklar için bir bilet hediye ediyor.
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PEGASUS 23 NİSAN KAMPANYASI TARİHLERİ
18-23 Nisan 2025 (Türkiye yerel saatine göre 18 Nisan 2025 saat 09.30’dan itibaren 23 Nisan 2025 saat 23.59’a kadar satışın ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir.)
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SEYAHAT TARİHİ NEDİR?
5 Mayıs 2025 –3 Haziran 2025 (Kalkış saati Türkiye yerel saatine göre 5 Mayıs 2025 saat 00.01’den itibaren 3 Haziran 2025 saat 23.59 tarihine kadar olan uçuşlarda geçerlidir.
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PEGASUS 23 NİSAN KAMPANYASI HANGİ HATLARDA GEÇERLİ?
Kampanya aşağıda belirtilen hatlar dışında; yurt içi, yurt dışı ve Kıbrıs hatlarında geçerli.
Kampanya Dahilinde Olmayan Hatlar
Bodrum- Riyad-Bodrum
Hatay-Riyad-Hatay
İstanbul Sabiha Gökçen-Cidde- İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Kahire-İstanbul Sabiha Gökçen
Roma-Bari-Roma
Roma-Cenevre-Roma
Roma-Katanya-Roma
Roma-Lamezia Terme- Roma
Roma-Napoli-Roma
Roma- Palermo- Roma
Roma-Torino-Roma
Roma-Venedik-Roma
Trabzon-Cidde-Trabzon
Trabzon-Riyad-Trabzon