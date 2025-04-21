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        Haberler Bilgi Ekonomi Pegasus 23 Nisan bir bilet bedava kampanyası ne zaman bitiyor, hangi hatlarda geçerli, kaç yaş çocuklar için geçerli?

        Pegasus 23 Nisan kampanyası: 2-12 yaş arası çocuklara tüm uçuşlarda geçerli hediye bilet

        Pegasus, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir kampanya başlattı. Buna göre; bilet alan BolBol üyelerine 1 çocuk bileti hediye edilecek. Kampanya yurt içi, yurt dışı ve Kıbrıs biletlerinde geçerli olacak. Peki, Pegasus 23 Nisan kampanyası geçerlilik süresi nedir? İşte, detaylar..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 15:19 Güncelleme: 21.04.2025 - 15:19
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        • 1

          Pegasus, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında tüm uçuşlarda geçerli olacak şekilde alınan tüm biletlerde çocuklar için hediye bilet veriyor. 2-12 yaş arası çocuklarda geçerli olan kampanya 23 Nisan günü sonlanıyor. İşte, Pegasus 23 Nisan kampanyası detayları...

        • 2

          PEGASUS'TA 23 NİSAN KAMPANYASI

          Pegasus, 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında alınan her bilete karşılık 2-12 yaş arası çocuklar için bir bilet hediye ediyor.

        • 3

          PEGASUS 23 NİSAN KAMPANYASI TARİHLERİ

          18-23 Nisan 2025 (Türkiye yerel saatine göre 18 Nisan 2025 saat 09.30’dan itibaren 23 Nisan 2025 saat 23.59’a kadar satışın ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir.)

        • 4

          SEYAHAT TARİHİ NEDİR?

          5 Mayıs 2025 –3 Haziran 2025 (Kalkış saati Türkiye yerel saatine göre 5 Mayıs 2025 saat 00.01’den itibaren 3 Haziran 2025 saat 23.59 tarihine kadar olan uçuşlarda geçerlidir.

        • 5

          PEGASUS 23 NİSAN KAMPANYASI HANGİ HATLARDA GEÇERLİ?

          Kampanya aşağıda belirtilen hatlar dışında; yurt içi, yurt dışı ve Kıbrıs hatlarında geçerli.

          Kampanya Dahilinde Olmayan Hatlar

          Bodrum- Riyad-Bodrum

          Hatay-Riyad-Hatay

          İstanbul Sabiha Gökçen-Cidde- İstanbul Sabiha Gökçen

          İstanbul Sabiha Gökçen-Kahire-İstanbul Sabiha Gökçen

          Roma-Bari-Roma

          Roma-Cenevre-Roma

          Roma-Katanya-Roma

          Roma-Lamezia Terme- Roma

          Roma-Napoli-Roma

          Roma- Palermo- Roma

          Roma-Torino-Roma

          Roma-Venedik-Roma

          Trabzon-Cidde-Trabzon

          Trabzon-Riyad-Trabzon

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