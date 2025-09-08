Pedri: Maçın başından itibaren üstünlük sağladık

2026 Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Türkiye'yi 6-0 mağlup eden İspanya Milli Takımı'nın oyuncularından Pedri, galibiyeti değerlendirdi.

Harika bir maç olduğunu belirten Pedri, "Harika bir maç oldu. Bu, tamamen sahaya her şeyini koyan takımın başarısı." dedi.

"MAÇIN BAŞINDAN İTİBAREN RAKİBE ÜSTÜNLÜK SAĞLADIK"

Maçın zorluğunu aktaran 22 yaşındaki oyuncu, "Zor bir maç olacağını, rakibin baskı yapacağını, ilk düdükten itibaren güçlü bir oyun oynamamız gerektiğini biliyorduk ve öyle de oldu. Maçın başından itibaren rakibe üstünlük sağladık." ifadelerini kullandı.

Devre arasında konuşulanları açıklayan yıldız futbolcu, "Aynı tempoyla devam etmemiz gerektiği söylendi. Takım bunu tüm maç boyunca sürdürmeyi bildi."

Attığı goller hakkında konuşan Pedri, şu ifadeyi kullandı:

"Her gol attığımda sanki iki gol birden atmışım gibi algılanıyor; ancak benim için asıl önemli olan galibiyet ve takıma katkıda bulunabilmek. Goller ikinci planda."