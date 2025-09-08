Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Pedri: Maçın başından itibaren üstünlük sağladık - Futbol Haberleri

        Pedri: Maçın başından itibaren üstünlük sağladık

        İspanya Milli Takımı'nın orta sahası Pedri, 6-0 yendikleri Türkiye karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Maçın başından itibaren üstünlük sağladık" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 01:15 Güncelleme: 08.09.2025 - 01:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Maçın başından itibaren üstünlük sağladık"
        ABONE OL
        ABONE OL

        2026 Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Türkiye'yi 6-0 mağlup eden İspanya Milli Takımı'nın oyuncularından Pedri, galibiyeti değerlendirdi.

        Harika bir maç olduğunu belirten Pedri, "Harika bir maç oldu. Bu, tamamen sahaya her şeyini koyan takımın başarısı." dedi.

        "MAÇIN BAŞINDAN İTİBAREN RAKİBE ÜSTÜNLÜK SAĞLADIK"

        Maçın zorluğunu aktaran 22 yaşındaki oyuncu, "Zor bir maç olacağını, rakibin baskı yapacağını, ilk düdükten itibaren güçlü bir oyun oynamamız gerektiğini biliyorduk ve öyle de oldu. Maçın başından itibaren rakibe üstünlük sağladık." ifadelerini kullandı.

        Devre arasında konuşulanları açıklayan yıldız futbolcu, "Aynı tempoyla devam etmemiz gerektiği söylendi. Takım bunu tüm maç boyunca sürdürmeyi bildi."

        Attığı goller hakkında konuşan Pedri, şu ifadeyi kullandı:

        "Her gol attığımda sanki iki gol birden atmışım gibi algılanıyor; ancak benim için asıl önemli olan galibiyet ve takıma katkıda bulunabilmek. Goller ikinci planda."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
        Bizim Çocuklar İspanya'ya mağlup!
        Bizim Çocuklar İspanya'ya mağlup!
        "Yüksek beklentiye girmememiz gerekiyordu!"
        "Yüksek beklentiye girmememiz gerekiyordu!"
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Trump: İsrailliler kabul etti sıra Hamas'ta
        Trump: İsrailliler kabul etti sıra Hamas'ta
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        İlker Arslan'ın kardeşi: Gözaltı kararını bilmiyordum, duygusal davrandım
        İlker Arslan'ın kardeşi: Gözaltı kararını bilmiyordum, duygusal davrandım
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Filenin Sultanları, dünya ikincisi!
        Filenin Sultanları, dünya ikincisi!
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Japonya Başbakanı istifa edecek
        Japonya Başbakanı istifa edecek
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Habertürk Anasayfa