27 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yanlış pediküre bağlı bulaşıcı hastalık kapılabileceği uyarısında bulunan Podolog Dursiye Özdemir Avcı, “Kullanılan ekipmanların temizlenmemesi sonucu mantar, siğil gibi hastalıkların yanı sıra hepatit B, hepatit C veya HIV (İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü)'e yakalanabilirsiniz” dedi.
BU UYARILARA DİKKAT!
Mikropların belirli bir ısıya kadar dayanıklı olduklarını söyleyen Avcı, “Mantar, hepatit B, hepatit C, siğil mikrobu gibi mikroplar belli bir ısıya kadar dayanıklıdır. Bazı güzellik salonlarında mavi ışıklı temizleme kutuları bu ısıyı tek başına sağlamaz. Mikroorganizmaları öldüremediği için bu mikroplar orada varlıklarını sürdürebilirler. Ama söylemiş olduğumuz bu iki aşamalı işlem sonucunda mikroorganizmaları öldürmüş olursunuz” diye konuştu.
Avcı, temizlenme aşamasında öncelikle kirli gelen malzemelerin yıkanması gerektiğini aktararak şu bilgileri verdi: “Sterilizasyon ve dezenfeksiyon süreci ayrı ayrı yapılıyor. Distile su yani temiz su ve bir takım solüsyonlar ve ilaçlarla, belli bir dakikada ilacın özelliğine göre malzemeler yıkanıyor. Yıkandıktan sonra kurulanıp paketli bir şekilde temizleniyor. Bu işlem haricinde, 1 litre suya 1 kapak çamaşır suyu koyarak tam dezenfektasyon sağlayamazsınız. Dezenfekte edici özelliği olması mikroorganizmaları öldürdüğü anlamına gelmez. Dezenfeksiyonda sadece siz aleti yıkayıp üstteki partiküllerin gidip gözle görülür kısmını arındırıyorsunuz ama mikroskopla görünür düzeydeki mikroorganizmalar kalıyor.”
“TIRNAKLARINIZI DÜZ ŞEKİLDE KESİN"
Pedikür esnasında yanlış tırnak kesimine bağlı batık tırnakların da oluşabileceğine dikkat çeken Avcı, “Bu noktada önem verdiğimiz tırnakların doğru kesilmesidir. Ağrı, yara ya da enfeksiyona neden olmamak adına tırnağın düz bir şekilde kesilmesinin önemini anlattı.
Yapılan yanlış uygulamalar hakkında bilgi veren Avcı, “Özellikle tırnak eti tırnak kökünün üzerini örten bir tabakadır. Doğal olarak siz o eti oradan temizlediğinizde tırnağın kökünün enfeksiyon almasına neden oluyorsunuz. Nasırlara yapılan yanlış uygulamalar da yanlış pedikürün bir göstergesi. Yanlış pedikür uygulamaları ve hijyen olmaması dolama, batık tırnak, mantar ve ileri seviyede daha birçok hastalığa neden olur” açıklamalarında bulundu.
DİYABET, HİPERTANSİYON HASTALARI VE GEBELERE PEDİKÜR ÖNERİLMİYOR
Tekniğin doğru uygulanmasının önemine değinen Avcı, sözlerini şöyle tamamladı: “Tırnakların düz kesilip köşelerinin sivri bırakılmaması ve tırnakların hafif uzun bırakılması gerekiyor. Beyaz çizgiyi yok etmemelisiniz. Eğer sağlıklı bir ayağınız varsa pedikürü uygun koşullar sağlandığında yaptırabilirsiniz. Diyabet, hipertansiyon hastasıysanız ya da gebelik dönemindeyseniz pedikürü önermiyoruz.”
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