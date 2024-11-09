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        Haberler Gündem Güncel Pazaryeri'nde 2 caddeye otopark yasağı | Son dakika haberleri

        Pazaryeri'nde 2 caddeye otopark yasağı kararı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapılan trafik düzenlemesiyle iki caddeye otopark yasağı getirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 14:47 Güncelleme: 09.11.2024 - 14:47
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        Pazaryeri'nde 2 caddeye otopark yasağı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, İlçe Trafik Komisyonu'nun aldığı yeni karar doğrultusunda, Bilecik Valiliği'nin onayı ile ilçede önemli bir trafik düzenlemesi hayata geçirildi.

        Düzenleme kapsamında Bahattin Şeker Caddesi ve Bursa Caddesi'nde park yasağı uygulaması başlatılıyor.

        Şehitlik ve odun deposu arasında kalan Bahattin Şeker Caddesi ve Bursa Caddesi anayol üzerinde geçerli olacak olan park yasağı bölgede, giriş ve çıkış dahil olmak üzere, sadece kısa süreli durmalar dışında araç parkına izin verilmeyecek.

        İlçe Trafik Komisyonu'nun aldığı kararlar doğrultusunda ilçede trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale gelmesi amaçlanıyor.

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        #yerel haberler
        #Bilecik Haberleri
        #pazaryeri ilçesi
        #otopark yasağı
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