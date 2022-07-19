Pazardan'a 3.1 milyon TL tohum yatırımı

HABERTURK.COM

Değişen kullanıcı davranışlarıyla birlikte Türkiye e-ticaret ekosisteminde birbirinden farklı dikey girişimler hayata geçiyor.

Kıyafet, elektronik eşya, yemek gibi günlük hayatımızdaki birçok ihtiyaç dijital platformlar üzerinden karşılanırken, semt pazarındaki tezgahları dijitale taşıyan yerli uygulama Pazardan, aldığı yatırımlarla faaliyet alanını büyütüyor.

2021 yılında Burak Sıraç, Bora Gündüz ve Okan Tübek tarafından kurulan girişim, son olarak Otto Holding, Şirket Ortağım Melek Yatırımcı Ağı, Keiretsu Melek Yatırım Ağı ve VeVentures’ın ortak katılımıyla tohum turunu 3.1 milyon TL yatırım ile tamamladığını duyurdu.

Aldığı yatırımlarla ürün ve iş modelini geliştirmeyi hedefleyen girişim, bu sayede günlük tazelikteki meyve ve sebzeleri İstanbul merkezli olmak üzere daha geniş tüketici topluluğuna da ulaştırmayı planlıyor.

Uygulamalarıyla online alışveriş trendinde yeni bir segment ve deneyim yarattıklarını aktaran Pazardan Kurucu Ortağı ve CEO’su Burak Sıraç, "Pazardan’ı, kullanıcıların adreslerine semt pazarlarından online alışveriş yapmalarını sağlayan bir pazaryeri platformu olarak konumladık. Pazarcılarımızın ve kullanıcılarımızın hayatlarında gerçek bir problemi çözdüğümüzü görmek bizleri çok motive ediyor" dedi.