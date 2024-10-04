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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Pazarama’da bayrak değişimi - Girişimcilik Haberleri

        Pazarama’da bayrak değişimi

        Pazarama Genel Müdürlüğüne Bülent Kutacun getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 15:57 Güncelleme: 04.10.2024 - 15:57
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        Pazarama'da bayrak değişimi
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        E-ticaret platformu Pazarama’da üst düzey atamalar gerçekleşti. Şirketten yapılan açıklamaya göre Kurucu Genel Müdür Serkan Uğraş Kaygalak, İş Bankası iştiraklerinden Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürlüğü’ne atandı. Pazarama’da Kıdemli Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten M. Bülent Kutacun ise yeni Genel Müdürlük görevini üstlendi.

        Bankacılık ve ödeme sistemleri sektöründe 25 yılı aşkın deneyime sahip olan M. Bülent Kutacun, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına 1999 Ekim ayında İş Bankası Ödeme Sistemleri Bölümünde başladı. Bu bölümde; chargeback, fraud, raporlama, acquiring, strateji, sistem performansı ve e-ticaret ile ilgili birimlerde çeşitli görevler aldı, yöneticilik yaptı. Son olarak Ödeme Sistemleri Ekosistem Bölüm Müdürü iken Topkapı Danışmanlık Elektronik Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’de “Genel Müdür Yardımcısı” olarak görevlendirildi. 1 Ekim 2024 itibarıyla Genel Müdür görevine atandı.

        Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kutacun, “Pazarama, online alışveriş, araçta akaryakıt ödemesi, uçak bileti satışı, otel rezervasyonu, araç kiralama, ulaşım kartı yüklemesi gibi farklı hizmetleri tek uygulama üzerinden tüketicilere sunan bir dijital platform şirketi. Önümüzdeki dönemde de hem iş ortaklarımızın hem de tüketicilerimizin yanında olarak Pazarama’yı ileriye taşıyacak ve ekosistemimizi güçlendirecek çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

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