Payitaht kelimesini anlamı merak ediliyor. Günümüzde sıkça kullanılmayan Payitaht kelimesinin Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan anlamına haberimizde yer veriyoruz.

PAYİTAHT NEDİR, PAYİTAHT NE DEMEK?

isim, eskimiş, (pa:yitaht),Farsça pāy + taḫt

Başşehir, başkent

"Ertesi gün Konya ovalarından payitahta, uzaklardaki İstanbul'un yüksek mavi gölgesine doğru süratle geçiyorduk." - Hamdullah Suphi Tanrıöver