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Dünya çapında 30'dan fazla yatırımı bulunan özel sermaye fonu Mediterra Capital, yerli yazılım ve yönetilen servis ödeme sistemi altyapı sağlayıcısı PayCore'un çoğunluk hisselerini satın almak üzere imza attığını duyurdu.

İşlemle ilgili yasal izinlerin alınmasının ardından devir işlemlerinin tamamlanacağı belirtildi.

Finans kuruluşlarına ve ödeme hizmeti sağlayıcılarına, ödeme sistemlerini yönetebilecekleri altyapıları on-premise veya cloud üzerinden as-a-service olarak sağlayan PayCore, yazılım, entegrasyon ve operasyon yönetim hizmetleri sunuyor.

Verilen bilgiye göre, 2001 yılında kurulan Paycore, dünyada 35 ülkede faaliyet gösteriyor.

Türkiye'de PayCore'un yazılımlarıyla, 1 milyon adetten fazla POS terminalinin yönetildiği, gerçekleşen kredi kartı işlemlerinin yüzde 60'ında finans kuruluşlarının PayCore'un ödeme çözümlerini kullandığı kaydedildi.

2011 yılında kurulan Mediterra Capital ise, orta ölçekli şirketlere yatırım yaparak global pazarlarda rekabetçi oyuncular yaratmaya odaklanan bir özel sermaye fonu olarak faaliyet gösteriyor. Fonun büyüklüğünün 330 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Mediterra Capital'ın yatırımcıları arasında EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası),IFC (Dünya Bankası),EIF (Avrupa Yatırım Fonu) ve FMO (Hollanda Kalkınma Bankası) gibi uluslararası kurumsal yatırımcılar yer alıyor.