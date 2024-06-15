Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Paulista, Beşiktaş'ta kendi hikayesini yazmak istiyor - Beşiktaş Haberleri

        Paulista, Beşiktaş'ta kendi hikayesini yazmak istiyor

        Beşiktaş'ın yeni transferi Gabriel Paulista, siyah-beyazlı takımda kendi hikayesini oluşturmak ve şampiyonluklar kazanmak istediğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 18:34 Güncelleme: 15.06.2024 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Paulista, kendi hikayesini yazmak istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siyah-beyazlı kulübün televizyonuna açıklamalarda bulunan Brezilyalı oyuncu, "Bir sporcu büyük bir kulübe geldiğinde her zaman şampiyonlukları düşünür. Benim için de farklı olmayacak. İlk düşüncem yeni takım arkadaşlarımla, antrenörle ve oyun tarzına en hızlı şekilde uyum sağlamak. Kulüpte kendi hikayemi oluşturmak ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Bu, oyuncu ve kulüp için önemlidir. Futbolda çok deneyimim var ama hala öğrenecek çok şeyim var. Her zaman gelişmeye çalışacağım ve bu da burada farklı olmayacak. Her antrenmanda ve her maçta kendimizi güçlendireceğiz ve büyük hedefimiz olan şampiyonluklara odaklanacağız." diye konuştu.

        REKLAM

        Savaşçı bir oyuncu olduğunu kaydeden tecrübeli stoper, "Beşiktaş'ta da bu farklı olmayacak. Sahada her zaman kazanma isteğimi göstereceğim. Beşiktaş'ta olmak, taraftarlarla birlikte olmak benim için çok önemli. Buradaki taraftarın tutkusunu biliyorum ve bu bana sahada çok şey katacak. Her zaman bu arma için savaşan bir oyuncu olacağım." dedi.

        Bir büyük kulüpte daha oynayacağı için mutlu olduğunu vurgulayan Paulista, "Çocukluğumdan beri her zaman profesyonel bir futbolcu olmayı hayal ettim. Herkes şampiyonluklar kazanmayı ve büyük kulüplerde oynamayı hayal eder. Ama ben bu seviyelere geleceğimi, bu kadar büyük kulüplerde oynayacağımı hiç düşünmemiştim. Dolayısıyla çok mutlu ve kendimi gerçekleştirmiş hissediyorum. Ailemle, arkadaşlarımla menajerlerimle birlikte, hayatımdaki amaçlarıma doğru her zaman ilerlemeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

        Transferi öncesinde Valencia'da forma giyen eski takım arkadaşı milli futbolcu Cenk Özkacar'la konuştuğunu belirten Paulista, "Bana şehir, ülke ve burada bulunan imkanlar hakkında çok şey anlattı. Hem benim hem de ailem için en iyi şeylerin burada olduğunu söyledi. Şu anda yavaş yavaş keşfetmeye başladım ve bu kulübün tarihini daha çok öğrenmeye çalışacağım." şeklinde konuştu.

        Paulista, siyah-beyazlı takımın Brezilyalı eski oyuncusu Zago gibi kulüpte iz bırakmak istediğini söyledi.

        Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 günde 175 bin araç! Doluluk yüzde 95
        3 günde 175 bin araç! Doluluk yüzde 95
        Otobüsten inen ablasına koşmaya başladı! Büyük acı!
        Otobüsten inen ablasına koşmaya başladı! Büyük acı!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Üç puan İsviçre'nin!
        Üç puan İsviçre'nin!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        "Demek ki hazmedemediler"
        "Demek ki hazmedemediler"
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Prenses Kate aylar sonra halkın karşısında
        Prenses Kate aylar sonra halkın karşısında
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Erişkinlerde tekrarlayan burun kanamaları hipertansiyon habercisi!
        Erişkinlerde tekrarlayan burun kanamaları hipertansiyon habercisi!
        Habertürk Spor'un EURO 2024 tahminleri
        Habertürk Spor'un EURO 2024 tahminleri
        Habertürk Anasayfa