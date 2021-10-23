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Paul Walker'ın kızı Meadow Walker evlendi - Magazin haberleri

Meadow Walker evlendi

8 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren ünlü oyuncu Paul Walker'ın kızı Meadow Walker, sevgilisi Louis Thornton Allan ile nikah masasına oturdu. Paul Walker'ın yakın dostu Vin Diesel, Meadow'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı

23.10.2021 - 13:45 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 2013 yılında korkunç bir trafik kazasında hayatını kaybeden Paul Walker'ın kızı Meadow Walker (22), sevgilisi Louis Thornton Allan ile hayatını birleştirdi.

  • Walker'ı damada babasının "Hızlı ve Öfkeli" filmindeki rol arkadaşı ve kendisinin vaftiz babası olan Vin Diesel teslim etti. Ünlü ismi mutlu gününde filmin bir başka yıldızı Jordana Brewster da yalnız bırakmadı.

    Meadow Walker, düğünde çekilen fotoğrafları Instagram hesabından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

  • PAUL WALKER ADINA BİR VAKIF KURDU

    Meadow Walker, 15 yaşındayken babası Paul Walker'ı kaybetmişti. Walker, ardından babasının adını yaşatmak için deniz bilimlerine hizmeti amaçlayan bir vakıf kurmuştu.

    40 yaşında hayata veda eden Paul Walker'ın Rebecca Soteros ile birlikteliğinden dünyaya gelen Meadow, bir süredir model olarak kariyer yapıyor.

  • VAFTİZ BABASI

    Meadow Walker'ın vaftiz babası Vin Diesel ile de çok yakın bir ilişkisi var. Daha önce açıklamalarda bulunan Diesel, Meadow'a karşı "korumacı" bir yaklaşım izlediğini anlatmıştı.

    Ünlü oyuncu, sözlerini "Babalar Günü'nde beni arayıp, kutlayan ilk kişi her zaman Meadow olmuştur." diye sürdürmüştü.

    Vin Diesel, vaftiz kızı Meadow hakkında, "Onu çocuklarımdan biri olarak görmek dünyadaki en güzel şeylerden biri..." demişti.

  • 40 YAŞINDA TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

    Paul Walker, 40 yaşında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

    Walker, ölümüyle sadece ailesini ve yakınlarını değil hayranlarını da büyük bir üzüntüye boğmuştu.

    Ünlü oyuncunun kaza anında değil de daha sonra araçta çıkan yangında yanarak hayatını kaybettiği de yapılan otopsiden sonra ortaya çıkmıştı.

    Yapılan otopsiden sonra Walker'ın yanık travmasından hayatını kaybettiği ve cansız bedeni üzerinde termal yaralanmalar olduğu belirtilmişti.

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