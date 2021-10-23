VAFTİZ BABASI

Meadow Walker'ın vaftiz babası Vin Diesel ile de çok yakın bir ilişkisi var. Daha önce açıklamalarda bulunan Diesel, Meadow'a karşı "korumacı" bir yaklaşım izlediğini anlatmıştı.

Ünlü oyuncu, sözlerini "Babalar Günü'nde beni arayıp, kutlayan ilk kişi her zaman Meadow olmuştur." diye sürdürmüştü.

Vin Diesel, vaftiz kızı Meadow hakkında, "Onu çocuklarımdan biri olarak görmek dünyadaki en güzel şeylerden biri..." demişti.