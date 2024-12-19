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        Haberler Spor Futbol Paul Pogba'nın ağabeyine hapis cezası - Futbol Haberleri

        Paul Pogba'nın ağabeyine hapis cezası

        Paul Pogba'nın ağabeyi Mathias Pogba, Fransız futbolcuyu 13 milyon euroluk fidye karşılığında kaçırmaya teşebbüsten suçlu bulunduğu için hapis cezası aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 19:07 Güncelleme: 19.12.2024 - 19:07
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        Pogba'nın ağabeyine hapis cezası!
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        Avrupa'nın önemli kulüplerinde top koşturan Paul Pogba'nın ağabeyi Mathias Pogba'ya kötü haber geldi.

        Paul Pogba, 2022 yılında maskeli bir grup tarafından Paris'te kaçırıldı. Fransız futbolcuyu kaçıran şahıslar için mahkeme, kararını verdi.

        Paul Pogba'nın Ağabey'i Mathias Pogba, Fransız futbolcuyu 13 milyon euroluk fidye karşılığında kaçırmaya teşebbüsten suçlu bulundu.

        Silahlı grupla birlikte hareket ettiği tespit edilen Mathias, "organize gasp" ve "gasp girişimi" suçlarından hapis cezasına çarptırıldı.

        Mahkeme Mathias'a iki yılı şartlı olmak üzere toplam 3 yıl hapis cezası verdi.

        Kaçırılma olayında bizzat orada olmasa da şahıslarla temas kurduğu bir videonun ortaya çıkması Mathias'ın suçluluğunu kanıtladı.

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