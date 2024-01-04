Patrick Dorgu, Galatasaray'ın listesinde yer alıyor

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Kanayan yarası sol bekte bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray'da transfer dönemi yaklaşırken transfer hareketliliği de artıyor. Angelino ile yollarını ayırmak isteyen sarı-kırmızılılarda scout ekibi de sol bek için yaptığı çalışmalarda büyük bir ilerleme kaydetti. Sacha Boey transferinde önemli pay sahibi olan scout ekibi yaklaşık üç aydır sürdürdüğü çalışmalarda geniş bir liste oluşturdu.

Listenin başında yer alan Bradley Locko için yaklaşık iki aydır zaman zaman Brest ile masaya oturan Galatasaray, Fransız kulübünün 13 milyon Euro'luk bonservis bedeli inadını kıramaması sonrasında alternatiflere yönelmeye başladı. Brest ile dirsek temaslarını kesmeyen sarı-kırmızılıların genişleyen listesi de yavaş yavaş şekilleniyor. REKLAM

Hem sol bek hem orta saha için yerli ve yabancı senaryolara göre hareket eden Galatasaray'ın sol bekte yabancı oyuncuna yönelmesi durumundaki hedeflerinden biri Patrick Dorgu. Lecce'nin 19 yaşındaki sol bek, Galatasaray transfer komitesinin gündemine geldi.

2004 doğumlu olan ve atletik özellikleriyle ön plana çıkan Patrick Dorgu ise Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmıyor. Danimarka futbolunun son yıllardaki futbolcu fabrikalarından biri haline gelen Nordsjaelland altyapısından yetişen 19 yaşındaki sol bek, Temmuz 2022'de kiralık geldiği Lecce'ye Temmuz 2023'te bonservisiyle transfer oldu.

Bu sezon Serie A'da büyük bir çıkış yapan genç futbolcu, kariyerinin bu bölümünde düzenli oynayabileceği bir kulüpte kalmayı tercih ediyor. Dorgu ayrıca Türkiye'nin gelecek planları için iyi bir vitrin olmadığını da düşünüyor.