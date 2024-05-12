Patpat evin oturma odasından içeri girdi
Afyonkarahisar'da patpat diye tabir edilen tarım aracı kontrolden çıkarak bir evin oturma odasına girdi. Kaza sonucu evde hasar oluştu.
Giriş: 12.05.2024 - 11:57 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:58
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Büyükkarabağ köyünde tarladan dönen Ş.D. yönetimindeki patpatın iddiaya göre freni tutmadı.
Kontolden çıkan araç, bir evin duvarına çarpıp oturma odasından içeri girdi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada ev sahipleri korku ve panik yaşarken evde hasar oluştu.
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