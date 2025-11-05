Habertürk
        Patpat devrildi! 15 yaşındaki sürücü öldü!

        Patpat devrildi! 15 yaşındaki sürücü öldü!

        Ordu'da patpat adlı tarım aracının devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden sürücünün ise 15 yaşında olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 15:10 Güncelleme: 05.11.2025 - 15:10
        Patpat devrildi! 15 yaşındaki sürücü öldü!
        Ordu’nun Kumru ilçesinde tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, 2’si yaralandı.

        İHA'nın haberine göre kaza, ilçenin Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Talha Konaş’ın (15) kullandığı patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        2 KARDEŞİ YARALANDI

        Kazanın etkisiyle sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan M.S.K. (16) ve F.K. (17) isimli kardeşleri de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından önce Kumru Devlet Hastanesi’ne, sonrasında ise Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Yasin Talha Konaş’ın cenazesi de Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #Son dakika haberler
