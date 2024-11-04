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        Haberler Gündem Güncel Patika'dan "Engelsiz Mutfak Atölyesi"ne destek | Son dakika haberleri

        Patika Derneği'nden Engelsiz Mutfak Atölyesi'ne malzeme desteği

        Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği, Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nin "Engelsiz Mutfak Atölyesi" projesi için gerekli tüm mutfak malzemelerini temin ederek teslim etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 13:41 Güncelleme: 04.11.2024 - 13:41
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        Patika'dan "Engelsiz Mutfak Atölyesi"ne destek
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        Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği yöneticileri, Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nde diyetisyen koordinasyonu ile yürütülmekte olan Engelsiz Mutfak Atölyesi için gerekli tüm mutfak malzemelerini temin ederek teslimatını yaptı.

        Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Belediye Meclis Üyesi Halime Dim Ceylan, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, Belediye Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Sorumlusu Münir Altıoğlu, yeni ürün ve malzemeleri Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hürses Ceylan'dan teslim aldı.

        Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hürses Ceylan, dernek olarak engelsiz kent projesini her alanda 2009 yılından beri desteklediklerini ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Derneğin etkinlik, konser ve Noel Pazarı gibi faaliyetlerden elde edilen tüm gelirlerinin engelliler yararına kullanıldığını ifade etti.

        Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ise şunları söyledi:

        "Sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışımıza uygun olarak sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği'nin katkıları projeye değer katıyor. Engelsiz Mutfak Atölyesi gibi projelerle, engelli bireyler sosyal hayata daha aktif ve bağımsız bir şekilde katılım sağlıyor.

        Engelsiz Mutfak Atölyemizde engelli bireyler mutfağa dair temel becerileri öğrenip günlük yaşam becerileri noktasında bağımsızlıklarını geliştiriyor ve birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Yeni temin edilen mutfak malzemeleri sayesinde çok daha çeşitli gıda ürünlerinin hazırlanabileceği Engelsiz Mutfak Atölyesi’nde engelli bireyler hep birlikte üreterek özgüvenlerini pekiştirdiği gibi mutlu bireyler olarak toplum içinde daha güçlü bir yer edinmelerini hedefliyoruz. Desteklerinden ötürü Patika Derneği’ne teşekkür ederim."

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