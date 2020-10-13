Sıcak tavşan kanı bir çayın eşliğinde yenebilecek en güzel tariflerden biri olan patatesli kır pidesi tarifiyle sizlerleyiz. İşte, patatesli kır pidesi tarifi...

MALZEMELER

Hamuru için;

1 çay bardağı ılık su

1 çay bardağı ılık süt,

1 çay bardağı sıvı yağ,

1 paket kuru maya

1 yumurta akı (sarısı üzeri için ayrılacak),

1 tatlı kaşığı toz şeker,

1 çay kaşığı tuz,

4 su bardağı un (kullanılan su bardağı ölçüsü: 200 ml.).

İç harcı için;

1 adet orta boy soğan

4 adet orta boy patates,

Pul biber,

Tuz

Üzerine;

1 yumurta sarısı,

1 yemek kaşığı sıvı yağ.

PATATESLİ KIR PİDESİ YAPILIŞI



Afiyet olsun...