HABERTURK.COM

Patates, dünyada pirinç, buğday ve mısırdan sonra en çok üretilen besindir. Her evin mutfağında olmazsa olmaz bir besin varsa o da patatestir. Yemeği, kızartması, salatası ve haşlamasıyla her türlü tüketilen patates, patlıcangiller ailesinden olup yumruları yenen bir kök sebzesidir. Yumru olarak isimlendirilen kısım ise tükettiğimiz kısımdır. Anavatanı Güney Amerika olan bu muhteşem besinin tarihi 8 bin yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Günümüzde yaklaşık 4 bin çeşit patates bulunmaktadır. Patates içeriğinde karbonhidrat, potasyum ve birçok proteini barındırmasının yanında A, C, K, B1, B6 ve E vitaminlerine de sahiptir. Türkiye’de Niğde ve Nevşehir illerinde üretimi yoğun olarak yapılır. Başta sindirim sistemi olmak üzere sayısız faydası olan patates ne zaman toplanır? Hangi ayda ekilir? Patates yetiştirmenin püf noktaları nelerdir? İşte mutfakların vazgeçilmezi patates hakkında her şey…

Patates Ne Zaman Toplanır?

Patatesler, bebek veya yeni patates (ilk erkenci); ikinci erkenci ve ana mahsul çeşitleri olarak farklı birkaç türe ayrılır. Bu çeşitlerden her biri kademeli olarak ilk bahar boyunca ekilir ve donlar gelmeden haziran ayından sonbahar ayına kadar toplanır. Patatesleri toplamak için bitkinin çiçek kısmının iyi gözlenmesi gerekmektedir. Çünkü bu kısım hasadın ne zaman olacağını bize söyler. Patatesleri toplamak için doğru zaman üst kısımlar kuruduktan yaklaşık iki hafta sonra olmalıdır.

Patates Hangi Ayda Ekilir?

Patates, baharda toprağın 8-10°C ‘yi bulduğu ve geç ilkbahar donlarının sona erdiği zaman ekilir. Şubat ayından nisan ayına kadar ekilebilen patates tepe veya eğimli tarlaların güneşli bölümlerine ekilmelidir. Patates gevşek ve kumlu yapılı toprakları sever. Bunun yanında toprağın verimliliğini arttırmanın yolları da ardır. Bunlardan ilki patates ekimi yapmadan yaklaşık iki ay önce toprağa iyi yanmış organik gübre eklemektir. Diğeri ise sonbaharda buğday ya da baklagiller ekip, bunlarla birlikte toprağı sürmektedir.

Patates Hangi Ayda Toplanır?

Patates ekimden yaklaşık 2,5 ile 4 ay sonra hasadı yapılır. Patatesler şubat ve mart aylarında ekilen patates nisan ayı ile temmuz ayı arasında toplanır. Patates toplamamın birkaç yöntemi vardır. İlki geleneksel olarak çatala benzer bir bahçe aletiyle patatese zarar vermeden yapılan hasattır. Diğeri ise traktörler aracılığıyla modern patates hasat makineleri ile yapılan toplamadır. Makineler patates bitkilerini hem imha eder hem de makinede bulunan elek aracılığıyla yumruları toplar.

Patates Yetiştirmenin Püf Noktaları

Patates herkesin evde kolaylıkla yetiştirebileceği sebzelerden biridir. Patates yetiştirmenin püf noktaları şöyledir:

Patatesleri yetiştireceğiniz toprağın iyi drenajlı, nemli ve iyi bir besin kaynağına sahip olmasına dikkat edin.

Patatesleri doğru zamanda ekmeli ve ekimden sonra düzenli olarak sulamalısınız.

Patateslerin aralığı 20-25 cm olmalıdır. Toprağın nem dengesini korumak için malçlama yapmalısınız.

Patatesleri yetiştirirken toprağın pH düzeyini ve nem seviyesini kontrol edin.

Patateslerinizi zararlı böceklerden ve hastalıklardan koruyun. Bunun için çaprazlama ekim yöntemini kullanabilirsiniz. Örneğin kadife çiçeği bitkinizi zararlı böceklerden koruyacaktır.

Son olarak patateslerinizi ekimden hasat dönemine düzenli olarak kontrol edin. Bitki ne istediğini size söyleyecektir.

Patates Çiçek Açınca Ne Olur?

Patates bir kök sebzesidir. Toprağın altında yumrular büyürken, toprağın üstünde çiçek açar. Patates çiçeği bize hasadın ne zaman olacağı ile ilgili bilgi verir. En uygun zaman çiçeklerin kuruduktan iki hafta sonra hasat yapmaktır.

Patates Nasıl Sulanır?

Patates yetiştiriciliğinde bitkinin ilk aşamalarında genellikle su ihtiyacı daha azdır. Olgunlaşma döneminde ve daha sonraki yumrunun gelişme aşamasında yavaş yavaş artar. Burada önemli olan toprağın nem dengesini gözlemlemektir. Toprağın her zaman ıslak ve nemli olması önemlidir. Aşırı sulama bitkinin hasta olmasına, azot süzülmesine ve verimin düşmesine neden olacaktır.

Patates Kaç Günde Yetişir?

Patates ekilen bölgenin iklim ve toprak yapısına bağlı olarak 2,5 ila 4 ay arasında yetişir.