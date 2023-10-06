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        Haberler Gündem Polisin 'dur' ihtarından kaçıp, seyir halindeki otomobilde şoför değiştirdiler - Güncel Haberler

        Polisin 'dur' ihtarından kaçıp, seyir halindeki otomobilde şoför değiştirdiler

        Kayseri'de Hollywood filmlerini aratmayan bir sahne yaşandı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kaçarken seyir halindeki otomobilde şoför değiştiren 2 kişi yakayı ele vermekten kurtulamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 01:31 Güncelleme: 06.10.2023 - 01:35
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        Polisten kaçarken araç içinde şoför değiştirdiler
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        Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kaçarken seyir halindeki otomobilde şoför değiştiren 2 kişi, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilere çeşitli ihlallerden dolayı 17 bin 748 lira para cezası uyguladı

        AMANSIZ TAKİP

        Olay gece geç saatlerde Melikgazi ilçesi Sami İpek Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri, durumundan şüphelendiği R.Y. yönetimindeki otomobili Sami İpek Caddesi üzerinde durdurmak istedi. Polisin, 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, otomobiliyle kaçmaya başladı. Ekipleri takibi sırasında seyir halindeki otomobilin şoför koltuğuna R.Y.'nin arkadaşı M.G. geçti. Şüphelilerin bulunduğu otomobil, takip sonucu Ihlamur Caddesi'nde durduruldu. Otomobilde bulunan sürücü R.G. ve yolcu M.G. gözaltına alındı.

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        CEZA KESİLDİ

        Polis, şüphelilere, 'dur' ihtarına uymamak, alkollü araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, uygunsuz plaka kullanımı, cam filmi ve abartı egzoz gibi suçlardan 17 bin 748 lira para cezası uyguladı.

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