İsmail Kartal, doğru bir kararla takımını Spartak Trnava karşısına ciddi rotasyon yaparak çıkardı. Ama iki "evlat" kontenjanından isim (MHY ve Zajc) aynı anda sahada olunca takım, adeta 2 kişiyi taşımak zorunda kaldı. Takımın kalitesi kötü döneminde iken "idare eder" denilen bu isimler, takım kalitesi yükseğe çıkınca direkt "en zayıf halka" olarak sırıtıyor. Zajc'ın sadece İsmail Kartal sevdiği için kaldığı kesin. Fizik gücü yükseldikçe yedekten gelen bir güç olabilir. Ama devre arasında 6 alınırsa (ki alınmalı) ilk gözden çıkarılacak yabancı da yine o olabilir.