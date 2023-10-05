MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, PKK/YPG'nin İçişleri Bakanlığına yönelik saldırısının bu ülkede planlandığının ve eyleme katılan teröristlerin bu bölgeden Türkiye'ye geçtiğinin belirlenmesinin ardından terör örgütünün Suriye'deki tesislerine ve yönetici kadrolarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda PKK/YPG'nin silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binaları imha edildi.

SİHA'LARLA VURULDU Bölgede yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde belirlenen, terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar SİHA'lar vasıtasıyla vuruldu. REKLAM Operasyonda çok sayıda hedef, akıllı mühimmatlarla imha edildi. Operasyonların hedefe ulaşılıncaya kadar sürdürüleceği öğrenildi.