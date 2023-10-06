Spartak Trnava: 1 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi.

Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazandı. Fenerbahçe'de goller 70. ve 81. dakikada Joshua King'den geldi. Spartak Trnava'nın tek golünü ise Ofori attı. Bu sonuçla beraber Fenerbahçe, Konferans Ligi gruplarındaki puanını 6'ya çıkarırken Spartak Trnava ise henüz puanla buluşamadı.

ÜST ÜSTE 15. GALİBİYET Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 7'şer maçı kazarak üst üste 14 resmi müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Spartak Trnava mücadelesinden de galibiyet ile ayrılan sarı-lacivertliler serisini 15 maça çıkardı. REKLAM İLK MAÇLARDA NE OLMUŞTU? Fenerbahçe evinde Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenmişti. Spartak Trnava ise deplasmanda Ludogorets'e 4-0 mağlup olmuştu. MAÇTAN DAKİKALAR 8. dakikada rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Oosterwolde'nin ceza sahasına girerken şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

9. dakikada savunmanın hatasıyla ceza yayı dışında topu önünde bulan Kent'in ceza sahasına girdikten sonra müsait durumda vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. 25. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan çalımlarla çizgiye inen Oosterwolde'nin altı pasın gerisine çıkardığı topun gelişine King'in şutunda meşin yuvarlak Spartak Trnava savunmasında Kosa'ya çarptı. Atağın devamında savunma meşin yuvarlağı oyun alanına uzaklaştırdı.

İlk yarı, 0-0 sona erdi. 52. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zajc'ın etkili şutunda kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. 62. dakikada King'in ara pasında altı pasın sağında kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi'nin tek vuruşunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

Aynı dakikada ceza yayı dışı sol çaprazdan Daniel'in şutunda top uzak direk dibinden auta çıktı. 70. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kenardan aldığı topla hareketlenen King, Kent ile verkaç yaptıktan sonra ceza yayı içinde tekrar topla buluştu. Bu oyuncunun kaleyi cepheden gören şutunda top filelere gitti: 0-1. 81. dakikasında Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içi sol çaprazda Oosterwolde'den aldığı topla çizgiye inen Fred'in yerden sert pasına King'in altı pas içinde dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2. 88. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Savunmada Oosterwolde'nin kaptırdığı topta meşin yuvarlağı ceza sahası içinde önünde bulan Ofori, topu ağlara gönderdi: 1-2. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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