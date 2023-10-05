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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Bakan Güler, görüşmede Austin'e Türkiye'nin DEAŞ'a karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğunu ifade etti.

Güler ve ABD'li mevkidaşı Austin, bölgede icra edilen faaliyetlerde ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 5 Ekim 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.



Bakan Yaşar Güler tarafından, Türkiye’nin DEAŞ’a karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğu… pic.twitter.com/tkW5PV4eA9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 5, 2023

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL GÜRAK, ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan AA'nın haberine göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Orgeneral Charles Q. Brown Jr ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gürak ile Brown Jr bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, güncel gelişmeler ele alındı.

ABD SAVUNMA BAKANI AUSTİN: TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ÇALIŞMA KARARLILIĞINI YENİLEDİM

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için Türkiye'yle çalışma kararlılığını yineledi.

Austin, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Güler ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

I called Turkish Minister of National Defense Yasar Guler (@tcsavunma) today to discuss national security and defense-related matters of mutual interest. I reiterated U.S. commitment to continue working together to defeat ISIS and ensure security and stability in the region.… — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 5, 2023

Paylaşımda, "Bugün Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i arayarak ulusal güvenlik ve savunmayla ilgili karşılıklı çıkarlarımızın olduğu meseleleri görüştük. ABD'nin DEAŞ'i yenilgiye uğratmak için birlikte çalışmaya devam etmeye ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamaya ilişkin kararlılığını yineledim." ifadeleri kullanıldı.