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        Haberler Gündem Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika Haberleri

        Son dakika haberi Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeyle ilgili olarak yapılan açıklamada; Bakan Yaşar Güler tarafından, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğu ifade edildi. Her iki Bakan, bölgede icra edilen faaliyetlerde ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı. Öte yandan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown JR., bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede güncel gelişmeler ele alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 23:45 Güncelleme: 06.10.2023 - 01:13
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        Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

        Bakan Güler, görüşmede Austin'e Türkiye'nin DEAŞ'a karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğunu ifade etti.

        Güler ve ABD'li mevkidaşı Austin, bölgede icra edilen faaliyetlerde ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı.

        GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL GÜRAK, ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

        Öte yandan AA'nın haberine göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Orgeneral Charles Q. Brown Jr ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gürak ile Brown Jr bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, güncel gelişmeler ele alındı.

        ABD SAVUNMA BAKANI AUSTİN: TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ÇALIŞMA KARARLILIĞINI YENİLEDİM

        ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için Türkiye'yle çalışma kararlılığını yineledi.

        Austin, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Güler ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

        Paylaşımda, "Bugün Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i arayarak ulusal güvenlik ve savunmayla ilgili karşılıklı çıkarlarımızın olduğu meseleleri görüştük. ABD'nin DEAŞ'i yenilgiye uğratmak için birlikte çalışmaya devam etmeye ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamaya ilişkin kararlılığını yineledim." ifadeleri kullanıldı.

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