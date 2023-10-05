Suriye'de 30 terör hedefi imha edildi

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MSB'den yapılan açıklamada, PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki terörist hedeflerine 5 Ekim saat 23.00'te hava harekatları icra edildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu değerlendirmede bulunuldu:

PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye Kuzeyi'ndeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 5 Ekim 2023 saat 23.00'de hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edilmiştir.

"HAREKATTA AZAMİ ORANDA MİLLİ MÜHİMMAT KULLANILDI"

İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekât sırasında, masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL GÜRAK ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Diğer yandan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown JR., bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede güncel gelişmeler ele alındı.