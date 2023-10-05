Beşiktaş - Lugano maçı CANLI YAYIN
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında İsviçre temsilcisi Lugano'yu konuk ediyor. Beşiktaş, D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Lugano'nun Bodo Glimt'i konuk ettiği mücadele golsüz sona erdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lugano karşılaşmasında da kaybetmemesi halinde Avrupa kupalarındaki en uzun süreli yenilmezlik rekorunu tekrarlayacak. İşte detaylar
STAT: Tüpraş Stadı
HAKEM: David Fuxman (İsrail)
SAAT: 19.45
YAYIN: Exxen
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Oxlade-Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar
Lugano: Salpi, Espinoza, Mai, Hajrizi, Hajdari, Bislimi, Grgic, Sabbatini, Steffen, Celar, Bottani
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında İsviçre temsilcisi Lugano'yu konuk ediyor.
Beşiktaş, D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Lugano'nun Norveç ekibi Bodo Glimt'i konuk ettiği mücadele golsüz sona erdi.
NOTLAR
* Avrupa'da 238. karşılaşma
Geride kalan 237 müsabakada siyah-beyazlı takım, 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 99 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 311 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 350 gol gördü.
* Bu sezon namağlup
Kara Kartal, bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı. 2. Eleme Turu'nda Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 3. Eleme Turu'nda ise Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'le geçti. Play-off'ta da Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev'i 3-2 ve 1-0 yenip, grupların ilk mücadelesinde Brugge’la 1-1 berabere kalarak namağlup serisini sürdürdü.
* Şenol Güneş rekoru egale etmek istiyor
Bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 maçtan da galip ayrılan siyah-beyazlı takım, grubun ilk müsabakasında Club Brugge deplasmanından 1 puan alarak yenilmezlik serisini 7 maça taşıdı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lugano karşılaşmasında da kaybetmemesi halinde Avrupa kupalarındaki en uzun süreli yenilmezlik rekorunu tekrarlayacak.
2010-2011 sezonunda Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maç mağlup olmayarak Avrupa'da tarihinin en uzun süreli serisini yakalamış ve bu seri 3-1 kaybedilen Porto maçıyla sonlanmıştı.
* Cenk Tosun en golcü olmak için sahada
Siyah-beyazlı ekipte Avrupa’da en fazla fileleri havalandıran futbolcu 14 golle Oktay Derelioğlu. Derelioğlu’nu 12’şer golle Cenk Tosun, Querasma ve Bobo takip ediyor.
Cenk, Lugano karşısında 2 gol atması halinde Oktay Derelioğlu’nu yakalayacak. Milli futbolcu, hat-trick yapması durumunda ise Beşiktaş’ın, Avrupa’daki en golü futbolcusu ünvanını ele geçirecek.