Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Son dakika: Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Sivas Koyulhisar'da Kedi değil vaşak yavrusu!

        Sivas'ta köylülerin bulduğu vaşak yavrusu güvenli ellerde

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir köylünün odun toplamak için gittiği ormanda peşine takılarak köye kadar gelen, anne ve oğlu tarafından 2 gün boyunca beslenen vaşak yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi ekiplerince koruma altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 12:49 Güncelleme: 05.10.2023 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Küplüce köyünde yaşayan Birol Doğan, odun toplamak için gittiği ormanda kedi zannettiği vaşak yavrusuyla karşılaştı. Annesi öldüğü tahmin edilen vaşak, Doğan'ın peşinden ayrılmayarak köye kadar geldi.

        • 2

          Doğan'ın 71 yaşındaki annesi Hacer Doğan, fotoğrafını çekerek İstanbul'da yaşayan oğluna gönderdiği hayvanın vaşak olduğunu öğrenince 2 gün boyunca süt ve tavuk etiyle besledi.

        • 3

          Bilgi verilmesi üzerine köye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi ekipleri, vaşağı koruma altına aldı.

        • 4

          ODUN TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDA BULDU

          Birol Doğan, ilk başta kedi zannettiği vaşağı odun toplamak için gittiği ormanda bulduğunu söyledi.

        • 5

          Vaşağın peşine takılarak köye geldiğini belirten Doğan, "Ormandan gelirken peşime takıldı. Eve getirdim ve annemle burada baktık" dedi.

        • 6

          Doğan, daha önce hiç görmediği vaşak yavrusunun çok sevimli olduğunu ifade etti.

        • 7

          "AYRILACAK OLMAKTAN DOLAYI ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

          Hacer Doğan ise oğlunun ormanda bulduğu vaşağa adeta çocuk gibi baktığını söyledi.

        • 8

          Daha önce hiç vaşak görmediğini belirten Doğan, "Sırtı aynı aslana benziyor. İlk gördüğümde çok şaşırdım ve bırakmadım. 2 gün boyunca süt ve tavukla besledim" dedi.

        • 9

          Vaşağı çok sevdiğini anlatan Doğan, "Çok sevdim, öptüm onu. Ayrılacak olmaktan dolayı çok üzülüyorum" diye konuştu.

        • 10

          CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDETTİLER

          Köydeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla vaşağı kayıt altına aldıkları anda, "Sırtına bak kedi değil, aslan gibi. Aslan mı acaba? Ne güzel, ağzı nerede, annesi nerede acaba? Gel pisi pisi" şeklindeki diyalogları gülümsetti.

        • 11

          Vaşağın bir süre rehabilite merkezinde koruma altında tutulacağı, daha sonra doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        • 19
        • 20
        • 21
        • 22
        • 23
        • 24
        • 25
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay açıklaması!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay açıklaması!
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        MİT, FETÖ firarisini yurt dışında yakalayıp getirdi!
        MİT, FETÖ firarisini yurt dışında yakalayıp getirdi!
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Kentsel dönüşümde istenen değişiklikler açıklandı
        Kentsel dönüşümde istenen değişiklikler açıklandı
        Yoğun sis etkili olunca ilçe kayboldu!
        Yoğun sis etkili olunca ilçe kayboldu!
        Habertürk Anasayfa