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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Faiz artışı sürecinde yatırımıcıyı bekleyen riskler neler? - İş-Yaşam Haberleri

        Faiz artışı sürecinde yatırımcıyı bekleyen riskler neler?

        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Piramit Menkul Yönetim Kurulu Üyesi Berra Doğaner oldu. Borsa İstanbul'daki yükseliş trendinin nedenlerinin irdelendiği programda Doğaner, bu trendin nereye kadar süreceğine dair tahmininin paylaştı. Faizlerin yükseliş trendinde olduğu bir ortamda yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktaları dile getiren Doğaner, özellikle kredili işlemler üzerinde durdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 18:52 Güncelleme: 05.10.2023 - 19:48
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        Kredili yatırım yapılır mı?
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        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Piramit Menkul Yönetim Kurulu Üyesi Berra Doğaner oldu. Borsa İstanbul'daki yükseliş trendinin nedenlerinin irdelendiği programda Doğaner, bu trendin nereye kadar süreceğine dair tahminini paylaştı. Faizlerin yükseliş trendinde olduğu bir ortamda yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktaları dile getiren Doğaner, özellikle kredili işlemler üzerinde durdu.

        YABANCI GELİRSE NE OLUR?

        Doğaner, ekonomi yönetiminin yatırım için yabancı yatırımcıları ikna turlarının başarılı olup olmayacağını sorgularken yabancı yatırımcının borsaya yatırım yapmaya başlamasının endeks düzeyi açısından nasıl bir sonuç doğuracağına dair tahminlerini aktardı. Programda artış sürecinde olan faiz oranlarının hangi düzeyden sonra borsayı olumsuz etkilenmeye başlayacağına dair görüşler de dile getirildi.

        ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇOLARINDAN NE BEKLENİYOR?

        Doğaner beklenen üçüncü çeyrek bilançolarına ilişkin tahminlerini de aktırırken bu durumun endekse etkisine dair yorumlarını paylaştı. Diğer yandan programda halka arzla birlikte gördüğü ilgi ile yükselen hisseler de masaya yatırılırken Doğaner, özellikle piyasa değeri çok yükselen hisseler için rasyonel fiyatlamanın ne olması gerektiğine dair açıklamalar da yaptı. Borsa İstanbul’un tek fiyat uygulamasına kadar giden sürecin şirketler ve yatırımcı için ne anlama geldiğinin tartışıldığı programda Doğaner, yeni ekonomi politikalarının hangi sektörleri öne çıkaracağı hangi sektörleri olumsuz etkileyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

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        #Borsa İstanbul
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