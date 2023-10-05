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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da uçurumdan düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi!

        Sarıyer'de uçurumdan düştü, 5 gün su içerek hayata tutundu

        İstanbul'da inanılmaz bir facia meydana geldi. Sarıyer'de yaşanan olayda 65 yaşındaki Remzi Geyik, uçurumdan düştü. Bacakları kırılan ve 5 gün boyunca su içerek hayatta kalmayı başaran yaşlı adam, piknikçiler tarafından şans eseri bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 15:17 Güncelleme: 05.10.2023 - 16:03
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          Sarıyer'de uçurumdan düşen 65 yaşındaki Remzi Geyik düştüğü yerde 5 gün boyunca kurtarılmayı bekledi.

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          DHA'da yer alan habere göre bugün piknikçiler tarafından fark edilen yaşlı adam kurtarıldı.Geyik'in, 5 gün boyunca yanında bulunan suyu içerek hayatta kaldığı öğrenildi.

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          Olay 1 Ekim Pazar günü Garipçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Gazosmanpaşa'da oturan Remzi Geyik haftasonu Garipçe mahallesine gitti.

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          Geyik, ormanlık alanda bulunan su kaynağından su almak için tırmandığı sırada ayağının kayması sonucu metrelerce aşağıya yuvarlandı.

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          Bacakları kırıldığı için hareket edemeyen Remzi Geyik yanında telefon olmadığı için kimseye haber veremedi.

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          DÜŞTÜĞÜ YERDE 5 GÜN KURTARILMAYI BEKLEDİ

          Beş gün boyunca düştüğü yerden hareket edemeyen Remzi Geyik düşerken yanında bulunan suyu içerek hayatta kaldı.

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          Bugün piknik yapmak için aynı bölgeye giden iki kişi yerde birinin yattığını gördü.

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          Yaklaştıklarında yerde yatan kişinin Remzi Geyik olduğunu fark etti.İki kişi yaşlı adamın yardım istemesi üzerine jandarmaya haber verdi.

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          Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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          Sağlık ekipleri yaralı Remzi Geyik'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ancak arazi şartları karadan kurtarma için elverişli olmadığından Kıyı Emniyeti'nden zodyak bot istendi.

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          Yaralı, kıyıya yanaşan bota alınarak hastaneye sevk edildi.

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          Bacaklarında kırıklar oluşan 65 yaşındaki Remzi Geyik'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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          Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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