Sarıyer'de uçurumdan düştü, 5 gün su içerek hayata tutundu
İstanbul'da inanılmaz bir facia meydana geldi. Sarıyer'de yaşanan olayda 65 yaşındaki Remzi Geyik, uçurumdan düştü. Bacakları kırılan ve 5 gün boyunca su içerek hayatta kalmayı başaran yaşlı adam, piknikçiler tarafından şans eseri bulundu
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Sarıyer'de uçurumdan düşen 65 yaşındaki Remzi Geyik düştüğü yerde 5 gün boyunca kurtarılmayı bekledi.
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DHA'da yer alan habere göre bugün piknikçiler tarafından fark edilen yaşlı adam kurtarıldı.Geyik'in, 5 gün boyunca yanında bulunan suyu içerek hayatta kaldığı öğrenildi.
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Olay 1 Ekim Pazar günü Garipçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Gazosmanpaşa'da oturan Remzi Geyik haftasonu Garipçe mahallesine gitti.
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Geyik, ormanlık alanda bulunan su kaynağından su almak için tırmandığı sırada ayağının kayması sonucu metrelerce aşağıya yuvarlandı.
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Bacakları kırıldığı için hareket edemeyen Remzi Geyik yanında telefon olmadığı için kimseye haber veremedi.
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DÜŞTÜĞÜ YERDE 5 GÜN KURTARILMAYI BEKLEDİ
Beş gün boyunca düştüğü yerden hareket edemeyen Remzi Geyik düşerken yanında bulunan suyu içerek hayatta kaldı.
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Bugün piknik yapmak için aynı bölgeye giden iki kişi yerde birinin yattığını gördü.
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Yaklaştıklarında yerde yatan kişinin Remzi Geyik olduğunu fark etti.İki kişi yaşlı adamın yardım istemesi üzerine jandarmaya haber verdi.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekipleri yaralı Remzi Geyik'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ancak arazi şartları karadan kurtarma için elverişli olmadığından Kıyı Emniyeti'nden zodyak bot istendi.
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Yaralı, kıyıya yanaşan bota alınarak hastaneye sevk edildi.
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Bacaklarında kırıklar oluşan 65 yaşındaki Remzi Geyik'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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