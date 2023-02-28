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Patates Nasıl Saklanır?

Patates, toprağın altında büyüyen bir sebze olduğu için üzerinde toprak kalıntıları olabilir. Öncelikle bu kalıntıların temizlenmesi gerekir. Bunları temizlemek için temiz bir bulaşık süngeri ya da bez kullanın. Bu süreçte patatesin kabuklarına zarar gelmemesine özen gösterin. Patatesleri asla suyla temas ettirmeyin. Aksi halde patatesler yeşillenmeye ya da tomurcuklanmaya başlayacak bu da kullanım açısından sakıncalı bir durum ortaya çıkaracaktır. Patatesleri asla plastik bir poşet ya da torba içinde saklamayın. Patateslerin hava geçiren bir malzeme içerisinde olması gerekiyor. Bez bir çuval, torba, sepet ya da kuturların içerisi olabilir. Şimdi adım adım patates saklama yöntemlerini inceleyelim.

Patates Buzdolabında Saklanır Mı?

Patates saklama yöntemlerinden biri de buzdolabında saklamaktır. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Buzdolabında sadece kısa süreliğine ve kabukları soyulmuş hatta doğranmış patatesler saklanabilir. Şöyle ki;

Öncelikle patatesler kabuklarından ayrılıp, istenilen ebatlarda doğranır.

Ardından bir kavanozun içerisine doğranan patatesler konulur.

Üzerine geçecek kadar su ilave edilir. Daha dayanıklı olması için limon suyu ve tuz da eklenir.

Patatesler bu şekilde 2 ila 3 arasında saklanabilir.

Patates Buzlukta Saklanır Mı?

Patatesleri buzlukta da saklayabiliriz. Bu durumda patatesler daha uzun süre kullanılabilecektir.

İlk olarak patateslerin kabuklarını soyun ve dilediğiniz şekilde dilimleyin.

Bir tencerede su kaynatılır ve patatesler az bir süre haşlanır.

Ardından patatesler kevgir yardımıyla tencereden çıkarılır ve kağıt havlu üzerine sererek kurumaya bırakılır.

Kuruyan patatesler buzdolabı poşetine konulur ve ağzı çok sıkı bağlanır.

Diğer bir yöntem ise patatesleri küp şeklinde doğramaktır. Bu yöntemde patatesler haşlamadan direkt olarak buzdolabı poşetine konulur ve çok sıkı bir şekilde ağzı bağlanır.

Buzluğa atılan patatesler kullanılacağı zaman 15 dakika önceden buzluktan çıkarılır ve oda sıcaklığında çözünmesi beklenir.

Patates Nasıl Ortamda Saklanır?

Patatesi uygun bir şekilde saklamak raf ömrünü uzatmak için önemlidir. Patates dışarıda da saklanır mı sorusu akıllara gelmektedir. Patates belirli noktalar göz önünde tutularak dışarıda saklanabilir.

Öncelikle patatesleri uzun süre koruyabilmek için sarım ve soğanla aynı ortamda muhafaza edilmemelidir.

Patatesler direkt güneş alacak yerlerde saklanmamalıdır. Bu durum patateslerin direkt tomurcuklanmasıyla ya da yumuşamasıyla sonuçlanacaktır.

Patateslerin tomurcuklanmasını önlemek için serin, hava alabilen ve karanlık bir ortamda saklanmalıdır.

Evdeki kilerler bunun için uygun bir alandır. Evde kileriniz yoksa patatesleri mümkün olan en az ışık alan odanızda saklayın.

Patatesleri karton kutunun içerisinde de saklayabilirsiniz. Çok fazla patatesiniz varsa aralarına kağıt koyabilirsiniz.

Önemli bir püf nokta patateslerin en az haftada bir kontrol edilmesidir. Aralarından tomurcuklanan ya da yeşillenen varsa onları ayırmanız gerekir. Aksi halde diğerlerinin bozulma süreci de hızlanır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk