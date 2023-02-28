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Pestil Nasıl Saklanır?

Pestil yaz aylarında hazırlanan ve güneşte kurutulan bir yiyecektir. Kış ayları için yapılan hazırlıklardan biridir. Aynı zamanda pestil yüksek oranda demir içermektedir. Pestilin tazeliğini korumak için bunu uygun koşullarda ve doğru yöntemlerle saklamak gerekir. Kolay bozulan bir gıda olmamasına rağmen pestil güneş gören ve nemli bir yerde olmamalıdır. Pestil hem buzdolabında hem de buzlukta uygun bir şekilde saklanabilir. Yalnız burada dikkat etmek gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır. Şimdi gelin adım adım pestil saklama yöntemlerini inceleyelim.

Pestil Buzdolabında Saklanır Mı?

Pestil yukarıda da sözünü ettiğim gibi buzdolabından saklanabilen bir yiyecektir. Dikkat dilmesi gereken noktalar ise;

Nemli ortamlarda küflenebilen pestili buzdolabına sarmadan önce temiz ve hijyenik bir kağıda sarmanız gerekir. Kağıt pestilin buzdolabındaki nemden etkilenmesini engellerken aynı zamanda pestilin kurumasını da engeller.

Yapılan yanlışlardan biri pestili buzdolabında saklamak için onu kağıt havluya sarmaktır. Kağıt havlu buzdolabındaki nemi emer ancak kağıt havlu bu süreçte pestile yapışabilir.

Pestili sarmak için en ideal olan nemi fazla emmeyen fırın kağıdına sarmaktır.

Pestili 2 kat olacak şekilde fırın kağıdına sarabilirsiniz.

Pestil buzdolabının ya kapak kısmında ya da yumurta gözünde saklanmalıdır. Çünkü buzdolabının bu alanları diğer alanlara göre daha az soğuktur. Ve pestilin sertleşmesini önler.

Ardından pestili buzdolabı poşetini koyarak ağzını sıkıca bağlayın.

Burada bir püf noktası vermek yerinde olacaktır. Pestili buzdolabına koyarken tek seferde yiyebileceğiniz porsiyonlara ayırarak kağıda sarıp poşetlemenizdir. Burada amaç pestilin ısı değişiminde etkilenmesinin önüne geçmektir.

Pestil Buzlukta Saklanır Mı?

Pestili tazeliğini korumak için saklama yöntemlerinde biri de buzlukta saklamaktır. Burada dikkat edilmesi gereken noktalar yukarıda anlattıklarımla benzerdir. Tek öğünde yiyebileceğiniz pestili fırın kağıdına sarıp buzdolabı poşetine koyarak ağzını iyice bağladıktan sonra buzluğa koymaktır. Burada amaç pestil buzluktan çıktığında çözüneceği için yiyebileceğinizden fazlasının çözünmesini engellemektir.

Pestil Dışarıda Saklanır Mı?

Pestil uygun koşullarda elbette dışarıda da saklanır. Yalnız pestilin mutfakta saklanması önerilmez. Çünkü mutfak evin diğer alanlarından daha sıcak ve daha nemlidir. Bu pestilin bozulmasına ve küflenmesine neden olur. Serin ve nem olmayan alanlar pestil saklamak için idealdir.

Pestil Nasıl Ortamda Saklanır?

Pestilin bozulmasına ve sonuç olarak küflenmesine sebep olan şey sıcaklık ve nemdir. Isı değişimleri pestilin tazeliğinin kaybolmasına neden olur. Bu sebeple pestili serin ve nemli olmayan yani kuru ortamlarda saklamak en uygunudur. Diğer yandan balkon da uygun bir ortam değildir. Burada da ısı değişimleri yaşanacaktır. Evin iç kısmına dahil alanların tercih edilmesi önerilmektedir. Buzdolabı ya da buzluk ideal saklama ortamlarındandır. Çünkü bu alanlarda ısı sabittir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk