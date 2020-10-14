Her gün alışagelmiş çorba yapmaktansa size nişastalı oluşuyla yoğun kıvamlı, lezzetli bir patates çorbası tarifi vereceğim. Kış aylarında içinizi ısıtacak bu lezzetli patates çorbasının, herkes tarafından beğenileceğini garanti veriyorum.

Patates Çorbası İçin Gereken Malzemeler:

3 adet orta boy patates

1 adet soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1,5 litre su

Terbiyesi İçin;

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

4-5 damla limon suyu

Üzeri İçin;

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

Patates Çorbası Yapılışı:

Tencereye sıvıyağ ve tereyağını alın.

Eriyince yemeklik doğradığınız kuru soğan ve sarımsağı ekleyip, kavurun.

Biraz kavrulduktan sonra, küp küp doğranmış patatesleri ilave edin.

Biraz daha kavurun.

1,5 litre sıcak su ekleyin.

Pişmeye bırakın.

Patatesler yumuşayan kadar pişirin.

Daha sonra blenderden geçirin.

Terbiyesi için yoğurt, yumurta sarısı, un ve limon suyunun iyice çırpın.

Çorbanın suyundan 2 kepçe alarak, terbiyeyi ılıtın.

Yavaş yavaş karıştırarak çorbanıza ilave edin.

4-5 dakika daha kaynattıktan sonra, tuzu ekleyin.

Tereyağda pul biber kızdırarak, çorbanın üzerine gezdirin.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Çorbanın tuzunu en son katın ki kesilmesin.

Terbiyesini yaparken çorbanın suyundan alarak ılıtın ki yumurtalar sıcak olarak katılırsa pişerler.

Bu da görünüş olarak hiç iyi olmaz.