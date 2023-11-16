Pastanelerden alınanları aratmayacak! İşte supangle tarifi!
Supangle, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Süt, un, şeker ve kakao ile yapılan bu lezzetli tatlı, hem görünümü hem de lezzeti ile kendine hayran bırakıyor. İşte tam ölçülü supangle tarifi...
Giriş: 16.11.2023 - 17:25 Güncelleme: 16.11.2023 - 17:25
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Supangle, hem özel günlerde hem de günlük olarak tüketilebilecek bir tatlı. Misafirleriniz için de mükemmel bir seçenek. İşte pastanelerden alınanları aratmayacak supangle tarifi...
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SUPANGLE MALZEMELERİ NELER?
Malzemeler
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SUPANGLE NASIL YAPILIR?
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Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları