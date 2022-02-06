"KENDİMİ TÜRK GİBİ HİSSEDİYORUM!"

Eski futbolcu daha sonra "Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Ben yabancıyım ama kendimi Türk gibi hissediyorum! Benim çocuklarım ne zaman Fransa'dan Türkiye'ye gelseler çok mutlu oluyorlar. Çünkü burada hayat daha kolay, daha güzel ve daha egzotik. O yüzden Türkiye'yi çok seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.