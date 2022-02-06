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Pascal Nouma'nın yeni imajına yorum yağdı: Pala Pascal!

Pascal Nouma'nın yeni imajına yorum yağdı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, imaj değişikliğine gitti. Bıyık bırakan Nouma'nın son hali, sosyal medyada gündem oldu

06.02.2022 - 13:36 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Beşiktaş'ın eski Fransız futbolcusu ve yıllardır Türkiye'de yaşayan Pascal Nouma (50), imajını değiştirdi.

  • BIYIK BIRAKTI

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan Nouma, bıyık bıraktı. Son halini "Cümleten iyi hafta sonları." notuyla takipçileriyle paylaşan eski futbolcunun fotoğrafına "Pala Pascal", "Fransa'nın namlı kabadayılarından..." gibi esprili yorumlar geldi.

  • "İSTANBUL'U VE BODRUM'U ÇOK SEVİYORUM" 

    Öte yandan uzun süredir Türkiye'de yaşayan Nouma, daha önce yaptığı bir açıklamada  "Ben Paris’te doğdum ama İstanbul'u ve Bodrum'u çok severim. Bir evim İstanbul, diğer evim Bodrum oldu." demişti.

  • "KENDİMİ TÜRK GİBİ HİSSEDİYORUM!"

    Eski futbolcu daha sonra "Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Ben yabancıyım ama kendimi Türk gibi hissediyorum! Benim çocuklarım ne zaman Fransa'dan Türkiye'ye gelseler çok mutlu oluyorlar. Çünkü burada hayat daha kolay, daha güzel ve daha egzotik. O yüzden Türkiye'yi çok seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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