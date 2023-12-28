PASAPORT ÜCRETLERİ 2024 NE KADAR?

Yeni yılda pasaport harcı 6 aya kadar 1638,4 TL'ye, 1 yıl için 2 bin 395,9 TL'ye, 2 yıl için 3 bin 912,3 TL'ye, 3 yıl için 5 bin 557 TL'ye, 4 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 liraya yükselecek. Pasaport defteri ise 501 TL'den 790 TL'ye yükseldi.