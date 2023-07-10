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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında pasaport harç ücretlerine zam yapıldı. Alınan son karar ile pasaport ücretlerine yüzde 50 zam geldi. Bu noktada gözler yeni pasaport ücretlerine çevrildi. İşte, "Yeni pasaport harçları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına dair detaylar...

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HARÇLARDA VE VERGİLERDE ZAM KARARI RESMİ GAZETE'DE! Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarı yüzde 50 artırıldı. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise 20 bin TL oldu.

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HARÇLARA YÜZDE 50 ZAM GELDİ! 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı. İşte 6 aylık, 3 yıl ve 10 yıllık yeni pasaport harcı ücretleri;

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6 AYLIK PASAPORT HARCI NE KADAR OLDU? 6 aylık pasaportun harcı 689 liradan 1034 liraya yükseldi. 501 liralık defter bedeliyle birlikte toplam 6 aylık harç tutarı 1535 lira oldu.

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1 YILLIK PASAPORT HARCI NE KADAR OLDU? 1 yıllık pasaportun harç bedeli 1008 liradan 1512 liraya çıktı. 501 liralık defter bedeliyle birlikte 1 yıllık pasaportun toplam maliyeti 2 bin 13 liraya ulaştı.

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2 YILLIK PASAPORT HARCI NE KADAR OLDU? 2 yıllık pasaportun harç bedeli 1646 liradan 2469 liraya çıktı. 501 liralık defter bedeliyle birlikte 2 yıllık pasaportun toplam maliyeti 2 bin 970 liraya ulaştı.

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3 YILLIK PASAPORT HARCI NE KADAR OLDU? 3 yıllık pasaportun harç bedeli 2 bin 338 liradan 3 bin 507 liraya çıktı. 501 liralık defter bedeliyle birlikte 3 yıllık pasaportun toplam maliyeti 4 bin 8 liraya ulaştı.

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3 YILIN ÜZERİNDEKİ PASAPORT HARCI NE KADAR OLDU? 3 yılın üzerindeki pasaportun harç bedeli ise 3 bin 295 liradan 4 bin 943 liraya çıktı. 501 liralık defter bedeliyle birlikte 3 yılın üzerindeki pasaportun toplam maliyeti 5 bin 444 liraya ulaştı.