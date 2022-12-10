Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Pasaport randevusu açıklaması! SON DAKİKA: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: Talep 3,5 milyonu aştı

Pasaport randevusu açıklaması! Talep 3,5 milyonu aştı

Son dönemde pasaport randevularında yaşanan yoğunluk üzerine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. 2 milyon seviyesinde olan pasaport talebinin bu yıl 3,5 milyonu geçtiği belirtilirken, "Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmemektedir" denildi

Giriş: 10.12.2022 - 13:43 | Güncelleme: ABONE OL
Pasaport randevusu açıklaması! SON DAKİKA: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: Talep 3,5 milyonu aştı
Pasaport randevusu açıklaması! Talep 3,5 milyonu aştı
0:00 / 0:00
AA

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, pasaport talebinin günlük 48 bin seviyesine ulaşmasına, üretim ve tedarik zincirindeki aksamalara rağmen hiçbir vatandaşın mağdur edilmediğini bildirdi.

Genel müdürlük, bazı basın yayın organlarında yer alan "Aralık ayında pasaport randevusu bulunmadığına" dair haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Uzun yıllar boyunca 2 milyon civarında olan yıllık pasaport talebinin, bu yıl 10 Aralık itibarıyla 3 milyon 650 bini aştığı vurgulanan açıklamada, talebin yıl sonunda ise iki katını bulmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pandemi sonrası artan yoğunluk, yıl sonunun yaklaşması, dünyadaki çip krizi endişesi ve farklı nedenlerle önceki yıllarda günlük 8 bin olan pasaport talebinin günlük 48 bin seviyesine ulaşmasına, üretim ve tedarik zincirindeki aksamalara rağmen hiçbir vatandaşımız mağdur edilmemektedir. Öte yandan vatandaşımızın mağduriyetini önlemek ve talepleri en hızlı şekilde karşılayabilmek için hafta içi ve hafta sonu ek mesai yapılmakta, kişi başı işlem süresi 8 dakikaya indirilmiş, randevu alım süresi 15 güne çıkarılmıştır. Ayrıca ek randevu kapasitesi oluşturulmak için randevusuna icabet edemeyecek vatandaşlarımızın yerine aynı gün içerisinde randevu alınabilmesine olanak sağlanmıştır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hafta sonu dopdolu
Hafta sonu dopdolu
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
Afrin'de operasyon! Sözde lider öldürüldü
Afrin'de operasyon! Sözde lider öldürüldü
O sahne gerçek mi oluyor?
O sahne gerçek mi oluyor?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.