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2020 pasaport harç ve defter ücretine gelecek zam oranı belli oldu. Yeni yılda pek çok kalemde yapılan zamlara pasaport ücretleri de eklendi. Gelen haberlere göre 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren pasaport çıkartmak isteyen vatandaşlar, yüzde 22.58 oranında fark ödeyecek. İşte detaylar...
2019 PASAPORT ÇIKARMA - YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Pasaport yenileme ücretlendirmelerinde, pasaport kullanım süresi gibi pasaport yenileme süresine göre de ücretlendirmeler yapılmaktadır ancak Hususi ve Hizmet Damgalı pasaportlardan harç ücreti alınmamaktadır. Aşağıda 2019 harçları resmi gazetede yayınlanmıştır. 2020 yılından itibaren bu fiyatlar, yüzde 22.58 oranında artacak.
PASAPORT YENİLEME - ÇIKARMA İŞLEMLERİ İÇİN RANDEVU
Pasaport yenileme işlemlerine başlayabilmek için öncelikle şunu bilmeniz gerekir ki artık il/ilçe Emniyet Müdürlüğü ile bir işiniz kalmadı. Yakın bir tarihte, ilgili kanunda yapılan değişiklik ile pasaport işlemlerinin tümü il ve İlçe Nüfus Müdürlüklerine devredildiğidir. Bağlı bulunduğunuz ya da size en yakın olan İlçe Nüfus Müdürlüklerine başvurmanız yeterli olacaktır.
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PASAPORT YENİLEME - ÇIKARMA İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Pasaport Yenileme işlemlerinin en kritik noktası gerekli olan evrakları toplamaktır. Pasaport yenilerken tüm evraklarınızı eksiksiz olarak işleminizi yapacak olan memura teslim etmeniz gerekiyor. Bir tane belge bile eksik olursa maalesef işlemleriniz o an yapılmıyor ve erteleniyor.
Gerekli Evraklar Nelerdir?
Pasaport yenileme işlemleri için bizzat kendiniz gitmelisiniz. Herhangi bir kişiye vekâletname verilmiş bile olsanız başka birisi kesinlikle sizin adınıza pasaportunuzu yenileme işlemi gerçekleştiremez.
PASAPORT ÇIKARMA SÜRESİ NE KADAR??
Pasaport yenileme süresi Nüfus Müdürlükleri’nden randevulu olmanız halinde 10 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanmaktadır. Yenilenen pasaportunuzun evinize ulaşma süresi ise genellikle 2 gündür. Ancak yoğun dönemlerde bu süre 5 ile 10 gün arasında değişmektedir. Bu sebepten dolayı da seyahatlerinizden bir ay önce pasaport yenileme işlemlerinizi tamamlamanız daha sağlıklı olacaktır. Yenilenmiş pasaport teslimleri ise eve ve başvuru yapan kişinin şahsen kendisine yapılmaktadır.
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