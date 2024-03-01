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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Partizan Mozzart Bet: 100-Anadolu Efes: 90 - Basketbol Haberleri

        Partizan Mozzart Bet: 100-Anadolu Efes: 90

        Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan Mozzart Bet'e 100-90 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 00:45 Güncelleme: 01.03.2024 - 00:50
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        Anadolu Efes, Sırbistan'da kayıp!
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        Anadolu Efes, Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Sırbistan ekibi Partizan Mozzart Bet ile deplasmanda karşılaştığı maçta 100-90 mağlup oldu.

        Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, organizasyonda 16. yenilgisini yaşadı. Partizan ise 13. galibiyetini aldı.

        Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan maçın ilk periyodu, Anadolu Efes'in 20-17 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte toparlanan Partizan Mozzart Bet, soyunma odasına 43-40 önde gitti.

        Ev sahibi takım, başa baş geçen üçüncü periyodu 64-59 üstün bitirdi. Dördüncü ve son çeyrekte Aleksa Avramovic'in sergilediği etkili performansla farkı açan Partizan, sahadan 100-90 galip ayrıldı.

        Kaydettiği 30 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olan Avramovic, galibiyette başrol üstlendi. Anadolu Efes'te ise Will Clyburn'ün 17 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

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