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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Parlayan Yıldızlar' İş Sanat'ta

        'Parlayan Yıldızlar' İş Sanat'ta

        İş Sanat'ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 10:17 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:17
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        'Parlayan Yıldızlar' İş Sanat'ta
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        İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar konserleri, Beste Destina Üstün (trompet) ve Furkan Cicim’in (keman) performanslarıyla 20 Kasım Pazartesi saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda başladı.

        Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin birçok temsilinde solo performanslar sergileyen Beste Destina Üstün, uluslararası müzik yarışması Caspi Art Competitions’da kendi yaş kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda eğitimine decam eden genç sanatçı, İş Sanat’ta Vjacheslav Schelokov, Ernest William, Julien Porret, Alexander Ginedinsky ve Alexander Fyodorovich Goendicke eserlerinden oluşan repertuvarıyla sahnede oldu.

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        2018 yılında Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nda yer almaya hak kazanan Furkan Cicim, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı’nda eğitimine devam ediyor. Genç sanatçı İş Sanat’ta César Franck eserlerinden oluşan repertuvarıyla sahnede oldu.

        Parlayan Yıldızlar konserleri İş Sanat’ın 2012 yılında aramızdan ayrılan sanat yönetmeni Meriç Soylu’nun ailesi tarafından verilen “Meriç Soylu Ödülleri” ile Mayıs ayında sona erecek.

        Ücretsiz konsere katılmak için Biletix’ten rezervasyon yapılabilir.

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        #İş Sanat
        #Parlayan Yıldızlar
        #Beste Destina Üstün
        #Furkan Cicim
        #trompet
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