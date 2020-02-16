Parlamenterlerden 'sevgi' konseri

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Türkiye Noterler Birliği Konser Salonu’nda gerçekleşen etkinliği, aralarında eski ve yeni parlamenterlerin de bulunduğu çok sayıda müziksever katıldı. Şef İpek Dereli yönetimindeki koro, güfte ve bestesi eksik ve yeni parlamenterlere ait eserleri seslendirdi. Dinleyiciler doyumsuz bir müzik ziyafeti yaşadı. Konserde seslendirilen, güfte ve bestesi Derneğin Başkan Yardımcısı, Ağrı eski Milletvekili İbrahim Taşdemir’e ait “nedamet” ile güftesi Taşdemir’e, bestesi İbrahim Çamlı’ya ait “Bir elinde hüzün, bir elinde gül var” adle eserler büyük alkış aldı.

“HİZMET SEVGİSİNİ MEŞKLE TAÇLANDIRDIK”

Dernek Başkanı Çevre eski Bakanı Hamdi Üçpınarlar, konserin 14 Şubat Sevgililer Günü haftasına gelmesinin güzel bir tesadüf olduğunu söyledi. Üçpanırlar, “Sevgililer Günü münasebetiyle bu hizmet sevgisini bu sefer meşkle taçlandırmaya çalıştık” dedi.

MECLİS’İN 100. YILI ETKİNLİKLERİ

Parlamenterler Kültür, Sanat ve Türk Müziği Derneği, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü açılış yıldönümü için de etkinlikler gerçekleştirecek. Özel bir program hazırladıklarını belirten Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Ali Coşkun, dernek korosunun Türki Cumhuriyetleri, Balkanlar ve Kafkaslar’da konserler vereceğini belirtti..

Konser etkinliğinde, Türkiye Körler Vakfı ve Beyin Tümörü ile Mücadele Derneği de, çalışmalarıyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla stant açtı.