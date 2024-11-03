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        Haberler Kültür-Sanat Parlamenterler Korosu yeni dönem açılışı yapıldı

        Parlamenterler Korosu yeni dönem açılışı yapıldı

        Parlamenterler Kültür Sanat ve Türk Müziği Derneği Korosu yeni dönem açılışını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 19:49 Güncelleme: 03.11.2024 - 19:49
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        Parlamenterler Korosu yeni dönem açılışı yapıldı
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        Parlamenterler Kültür Sanat ve Türk Müziği Derneği Korosu, yeni dönem açılışını Şef Seçil Ak Kutlu yönetiminde 3 Kasım 2024 Pazar günü gerçekleştirdi. Anadolu Kulübü’nde düzenlenen etkinlikte Türk Müziğinin unutulmaz eserleri seslendirildi. Etkinlik, Türk Müziği severleri bir araya getirerek büyük ilgi gördü.

        Çok sayıda koro şefi ve sivil toplum örgütü temsilcisinin katıldığı ilk açılış çok renkli geçti.

        “TOPLUMLA SİYASETÇİLER ARASINDA SEMPATİK BİR BAĞ OLUŞTURUYORUZ”

        Etkinliğin amacına ilişkin Parlamenterler Kültür Sanat ve Türk Müziği Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Taşdemir, “Derneğimizin amacı parlamenterlerin sanatsal faaliyetlerini özellikle Türk Sanat Müziği alanında yapmış oldukları besteleri ön plana çıkarmak suretiyle topluma tanıtmaktır.

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        Biz bu derneği kurmakla toplumla siyasetçiler arasında sempatik bir bağ oluşturmak ve parlamenterlerin toplumda sempatik olarak doğru şekilde algılanmasını temin etmeyi amaçladık. Koromuza olan ilgiyi ileri günlerde büyüteceğiz. Biz sadece müzik yapmıyoruz onun dışında diğer sivil toplum örgütleri ve sivil katmanlarıyla sempatik ilişkiler kurmak suretiyle ortak platformlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun adımlarını attık. Umarım bundan sonra daha da gelişecektir.” diye konuştu.

        “MEDYAYA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR”

        Eski Çevre Bakanı Ahmet Hamdi Üçpınarlar etkinliğin önemine yönelik “Öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Atatürk diyor ki ‘Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ Bu nedenle Türk Sanat Müziğine hediye edilmiş olan bir sürü eserler vardır. Parlamenterlerimizin eserlerini koro vasıtasıyla toplumumuza ulaştırmaya çalışıyoruz ki buradaki en önemli unsur medya. Yapılan bu işlerin duyulmasın medyaya büyük görev düşüyor.” diye konuştu.

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        Evrenin dilinin musiki olduğunu ifade eden bestekar Zerrin Günaydın ise “Bu misyonun içerisinde görev almak çok önemlidir.

        İnsanların içinden geldiği şeyleri dışa vurmaları için bir şans tanıdık. Bir misyon oluşturmak ve kurumsallaşma gerekiyor.” şeklinde konuştu.

        Koro Şefi Seçil Ak Kutlu ise “Parlamenterler Kültür Sanat ve Müzik Derneğimizin yeni sezonda açılışındayız. Türk Müziği kültürümüzün en önemli unsurlarındandır.

        Gördüğünüz gibi bu kadar güzel insan yüreğini musikiye adamış bu hizmette layıkıyla musikimizi parlamenterler çatısı altında çıtayı yükselterek hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.

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